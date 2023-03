Andreas Sander viert feest in Aspen op de eerste Podiumsplatz seiner Weltcup-Karriere en is dan ook heel populair in de huizen. Der Schweizer Überflieger Marco Odermatt en de Noorse superster Aleksander Aamodt Kilde dens sich derweil kleine Kristallkugeln.

Unter der Sonne von Aspen strekte Andreas Sander den Zeigefinger uit in de Höhe, auch wenn im Ziel Zentimeter zum ganz großen Wurf fehlten. Hauchdünn verpasste van 33-jaarlijkse Super-G im US-Nobelskiort den Sieg, feierte aber im 180. Anlauf den eerste Podiumsplatz seiner Weltcup-Karriere. Sander wurde Zweiter achter dem Schweizer Überflieger Marco Odermatt, die kleine Kristallkugel voor de Gewinn der Disziplinwertung sicherte.

“Sensationell. Ich bin mega happy”, zei Sander nach dem großen Erfolg. Er sei aber auch “überrascht, dass es endlich so clapped hat”. Dem verpasten Sieg trauere is nicht nach. “Es war ein klein Fehler da, aber das versuche ich schnell zu vergessen und mich nur über den zweiten Platz zu freuen”, dus Sander, “da tritt man gern die Heimreise an.” Der Ennepetaler, 2021 Vizeweltmeister in der Abfahrt, hatte fünf Hundertstelsekunden Rückstand zu Odermatt. Dritter wurde Noorse Skistar Aleksander Aamodt Kilde (+0.34 Sekunden), van Samstag durch seinen sechsten Saisonsieg in der Königsdiziplin den Abfahrtsweltcup won hatte.

Auch Baumann überzeugt in Aspen

Doppelweltmeister Odermatt entschied als eerste Rennläufer der Geschichte fünf Super-G-Weltcups in einer Saison für sich. Nach seinem Erfolg in den Rocky Mountains met de 25-jaarlijkse beste Karten voor de Gewinn der Gesamtwertung. Sanders won twee keer de Weltcup-Ergebnis-oorlog in vier jaar tijd, de WM-Neunte von Courchevel sorgte voor de eerste Duitse Super-G-Podium in februari 2020. Damals-oorlog Thomas Dreßen werd Dritter in Saalbach-Hinterglemm.

Dreßen, am Vortag kurz vor dem Ziel ausgeschieden, trat am Sonntag nicht an. Simon Jocher viel tegen, nachdem er bij een Sturz in der Abfahrt Prellungen en Armen und Hüfte erlitten hatte. Romed Baumann won 13., Josef Ferstl enttäuschte auf Rang 34. Dominik Schwaiger schied aus.

In der Abfahrt Klemmt’s weiter

Am Samstag hatte Kilde seinen sechsten Saisonsieg in der Abfahrt geholt and ist mit 720 Punkten auch von Vincent Kriechmayr (Österreich/514) nicht mehr einzuholen. Als beste Duitse landgenoot Sander auf Rang Neun (+1.01 Sekunden). “Was für ein Gefühl, es war onerichtig schöne Saison”, zei Kilde. Zweiter sprak van Kanadier James Crawford (+0.61) van Weltmeister Odermatt (+0.63). Kriechmayr kwam tot de finale van de seizoensfinale in Soldeau/Andorra in de vierde klas (+0,70).

Die Deutschen müssen hingen weiter op de plaats van de Abfahrts-Podestplatz op meer dan drie jaar. Achter Sander, die als trainingsschnellster bekend staat, heeft hij de beste Saisonergebnis einfuhr, met Baumann (+1.06) Elfter, Ferstl (+1.28) belegerde Platz 18. Veel kans in oorlog met Dominik Schwaiger (+2.74/52.). Die eerste Abfahrt in Aspen war am Freitag wegen grimmige Schneefalls worden abgebrochen. Voor de finale van de Weltcup in Andorra stonden de mannen noch twee Riesenslaloms in slowenischen Kranjska Gora an.