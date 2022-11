Sieg für Brady vor dem Spiel in München

Die Tampa Bay Buccaneers und die Seattle Seahawks gehen mit einem Sieg im Rücken in das erste NFL-Spiel in Deutschland.

Die Buccaneers um Quarterback-Superstar Tom Brady holten sich in letzter Sekunde einen 16:13-Erfolg gegen den Titelverteidiger Los Angeles Rams. Die Seahawks schlagen die Arizona Cardinals 31-21. Vor dem Duell in München am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) haben die Seahawks mit sechs Siegen und drei Niederlagen die bessere Bilanz, die Buccaneers vier Siege und fünf Niederlagen.

Brady machte den vierten Saisonsieg mit einer Angriffsserie möglich, die nur noch 44 Sekunden vor Schluss begann und mit dem entscheidenden Touchdown endete. Der 45-Jährige ist jetzt der Spieler mit den meisten solchen spielgewinnenden Angriffen in der NFL-Geschichte: Er hat es 55 Mal geschafft. Brady ist auch der erste Quarterback der Liga, der mehr als 100.000 Yards streift.

Vor dem Spiel in München stehen die Buccaneers bei der NFC Süd auf Platz eins, können mit ihrer Saison aber nicht zufrieden sein. Die Qualifikation für die Playoffs ist nur deshalb nicht gefährdet, weil auch die Konkurrenten Atlanta Falcons, New Orleans Saints und Carolina Panthers schlechte Bilanzen haben.