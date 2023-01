Sieben Tote bei Terroranschlag: Israel kündigt entschlossenes Handeln an

Kurz nach dem Freitagsgebet eröffnete ein palästinensischer Attentäter das Feuer vor einer Synagoge in Ost-Jerusalem. Sieben Menschen verlieren ihr Leben. Daraufhin verstärkte die israelische Regierung die Sicherheitskräfte. Ministerpräsident Netanjahu fordert, von Selbstjustiz abzusehen.

Nach einem Angriff auf Besucher einer Synagoge in Ost-Jerusalem mit sieben Toten hat Israel konsequentes Handeln angekündigt. Der israelische Verteidigungsminister Joav Galant sagte am späten Freitagabend, die Sicherheitskräfte würden „entschlossen und energisch gegen den Terrorismus vorgehen und alle an dem Angriff Beteiligten erreichen“. Die Sicherheitskräfte in Jerusalem und im Westjordanland wurden bereits verstärkt.

Ein Angreifer eröffnete am Abend des Internationalen Holocaust-Gedenktages das Feuer auf Menschen, die nach dem Schabbatgebet eine Synagoge verließen. Bei dem Vorfall in der israelischen Siedlung Neve Yaakov starben sieben Menschen, drei weitere wurden verletzt. Laut Krankenhaus ist ihr Zustand stabil.

Der Attentäter sei bei einem Fluchtversuch erschossen worden, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um einen 21-Jährigen aus Ost-Jerusalem. Also handelte er alleine. Die Ermittlungen gingen jedoch weiter, hieß es in der Nacht.

US-Regierung „schockiert und traurig“

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu rief die lokale Bevölkerung auf, das Gesetz nicht selbst in die Hand zu nehmen. „Dafür haben wir eine Armee und eine Polizei, die Anweisungen vom Kabinett erhalten.“ Das Sicherheitskabinett wurde daher für heute Nacht einberufen. „Wir werden entschlossen und ruhig handeln.“ Unterdessen forderte Israels rechtsextremer Polizeiminister Itamar Ben-Gvir, die Bürger seien „besser bewaffnet, um solche Angriffe zu vermeiden“.

Jerusalem war in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Schauplatz schwerer Anschläge – insbesondere während des zweiten palästinensischen Aufstands zwischen 2000 und 2005. Im vergangenen November wurde bei Bombenanschlägen an zwei Bushaltestellen ein Jugendlicher getötet und mindestens 18 weitere verletzt.

Die Tat am Freitagabend sorgte international für Entsetzen. Die US-Regierung sei „schockiert und traurig“ über den Verlust von Menschenleben, teilte das Weiße Haus in einer Erklärung mit. „Unsere Gedanken sind beim israelischen Volk nach dem Terroranschlag in Jerusalem“, schrieb US-Außenminister Antony Blinken auf Twitter. UN-Generalsekretär António Guterres verurteilte den Angriff laut seinem Sprecher scharf. Guterres ist „zutiefst besorgt über die aktuelle Eskalation der Gewalt in Israel und den besetzten palästinensischen Gebieten“.

Die Hamas spricht von Vergeltung

Der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert, sprach von einem „kranken Terrorakt gegen Juden am Holocaust-Gedenktag“. „Mein Beileid gilt den Familien der ermordeten Opfer und ich bete für die Gesundheit der Verletzten“, schrieb er auf Twitter. Der Angriff auf Zivilisten zur Gebetszeit und am internationalen Gedenktag für die Opfer des Holocaust sei besonders verabscheuungswürdig, teilte das französische Außenministerium mit. Der britische Außenminister James Cleverly versprach Israel Unterstützung.

Die Palästinenser in Gaza und im Westjordanland reagierten mit Feierlichkeiten auf den Terroranschlag. Augenzeugen berichteten, dass Militante am Freitagabend in die Luft schossen und auf die Straßen strömten. Ein Sprecher der radikal-islamistischen Hamas, die im Gazastreifen regiert, sagte, der Angriff sei „eine Vergeltung für den Angriff der israelischen Armee auf das Flüchtlingslager Jenin“.

Am Tag zuvor war es an mehreren Orten im Westjordanland zu gewalttätigen Zusammenstößen gekommen. Auslöser war eine Razzia in Jenin, bei der israelische Soldaten in ein Feuergefecht mit militanten Palästinensern verwickelt waren. Neun Menschen wurden getötet, darunter mehrere Mitglieder der palästinensischen militanten Organisation Islamischer Dschihad.