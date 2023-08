tz Welt

Aus: Sandra Sparer

Ein viraler TikTok zeigt einen Passagier, der die Bedingungen im Flugzeug beschreibt. Die Fluggesellschaft äußerte sich bisher nur zurückhaltend zu den Vorwürfen.

Newark/Kassel – Passagiere eines Fluges von Newark nach Rom mussten während Reparaturarbeiten stundenlang im Flugzeug warten – nur um dann mit der Nachricht zu erfahren, dass ihr Flug annulliert worden sei. Und das alles bei Temperaturen zwischen 21 und 28 Grad Celsius, ohne Wasser und Nahrung. Ein Passagier filmte einen anderen, der dem Flughafenpersonal den Vorfall schilderte, und postete das Video auf TikTok. Das Verkehrsministerium (DOT) untersucht den Fall derzeit.

Flugzeug hat sieben Stunden Verspätung: Passagiere müssen ohne Wasser und Essen auskommen

Nach dem Einsteigen merkten die Passagiere schnell, dass etwas nicht stimmte. Die Temperatur im Flugzeug war ungewöhnlich hoch. Kurz darauf die Gewissheit: „Die Klimaanlage funktionierte nicht“, berichtet Christine Ieronimo, die als Krankenschwester auf der Intensivstation arbeitet, dem Sender CBS7. Auch in Deutschland startet nicht jedes Flugzeug pünktlich – jeder dritte Flug in Deutschland startet mit Verspätung.

Zunächst hieß es, der Fehler könne schnell behoben werden, weshalb die Gäste an Bord bleiben sollten. Am Ende mussten Ieronimo und die anderen Passagiere jedoch sieben Stunden an Bord des Flugzeugs warten. Nur um herauszufinden, dass ihr Flug überhaupt nicht stattfinden würde. Christine Ieronimo beschwerte sich daraufhin beim Flughafenpersonal. Ein anderer Passagier hat dies gefilmt und das Video auf TikTok gepostet.

In dem kurzen Clip ist zu sehen, wie Ieronimo sichtlich aufgebracht, aber dennoch sachlich schildert, was an Bord der Maschine passiert ist. „Sie haben nicht einmal Wasser verteilt“, sagt die Krankenschwester und weist darauf hin, dass Babys, schwangere Frauen und ältere Menschen an Bord seien. Diese Personengruppen sind besonders hitzeempfindlich.

Sieben Stunden ohne Nahrung und Wasser: Das Verkehrsministerium untersucht den Vorfall

„Es wurde kein Essen und kaum Wasser verteilt. „Der Sohn einer Frau hat irgendwo eine Kiste mit Wasser versteckt gefunden und sie verschiedenen Kindern und älteren Erwachsenen gegeben“, schildert Bianca Dragone, die den TikTok gefilmt hat, gegenüber dem Nachrichtenportal die Zustände an Bord des Flugzeugs Newsweek.

Passagiere eines United-Airlines-Fluges saßen sieben Stunden lang ohne Wasser und Essen in ihrem Flugzeug fest. © mix1/IMAGO

Würde tatsächlich kein Wasser ausgegeben, wäre dies ein Verstoß sowohl gegen die Regeln der Fluggesellschaft als auch gegen die Anforderungen des DOT. „Das Ministerium nimmt jeden Verstoß gegen die Verpflichtungen der Fluggesellschaft im Zusammenhang mit Verspätungen auf dem Rollfeld sehr ernst und untersucht den besagten Vorfall gemeinsam mit United“, sagte das Verkehrsministerium laut CBS7 in einer Erklärung zu dem Vorfall.

Die Reaktion von United war bisher gedämpft. „Wir ermitteln und werden Sie informieren, sobald wir etwas zu berichten haben“, sagte ein Sprecher der Fluggesellschaft Newsweek. Auch ein Passagier der Japan Airlines hatte einen alptraumhaften Flug, nachdem ihm die falsche Mahlzeit serviert wurde. (sp)