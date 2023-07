New York

CNN

—



Republikanische Generalstaatsanwälte aus sieben Bundesstaaten unterzeichneten am Mittwoch einen Brief an Target (TGT), in dem sie warnten, dass Kleidung und Waren, die im Rahmen der Pride-Monats-Kampagnen des Einzelhandelsriesen verkauft werden, gegen die Kinderschutzgesetze ihres Bundesstaates verstoßen könnten.

GOP-Generalstaatsanwälte aus Indiana, Arkansas, Idaho, Kentucky, Mississippi, Missouri und South Carolina unterzeichneten den Brief und schrieben, sie seien „besorgt über die jüngsten Ereignisse im Zusammenhang mit der ‚Pride‘-Kampagne des Unternehmens.“ In dem Schreiben heißt es, die Staaten seien verpflichtet, „staatliche Gesetze zum Schutz von Kindern“ vor „Inhalten, die sie sexualisieren“, einschließlich Obszönitätsgesetzen, durchzusetzen. Der Brief weist auch darauf hin, dass Target möglicherweise gegen das Gesetz verstößt, indem es Entscheidungen trifft, die angeblich „unrentabel“ sind und nicht im besten Interesse seiner Aktionäre liegen, und nennt dies einen Verstoß gegen die Treuepflicht des Unternehmens.

Die AGs sagten, sie seien davon überzeugt, dass die Kampagne eine „umfassende Anstrengung zur Förderung des Geschlechts und der sexuellen Identität bei Kindern“ sei, und kritisierten Artikel wie „Strampler, Lätzchen und Overalls mit LGBT-Thema, T-Shirts mit der Aufschrift „Girls Gays Theys“; „Pride Adult Drag Queen Katya“ (zeigt einen Mann in weiblicher Tracht); und Badeanzüge für Mädchen mit „Tuck-Friendly-Konstruktion“.

Das Schreiben enthält keine konkreten Angaben zu möglichen rechtlichen Konsequenzen, wenn Target die betreffenden Waren weiterhin verkauft. Es folgt eine Welle von Gesetzentwürfen, die in verschiedenen Bundesstaaten eingebracht wurden und darauf abzielen, LGBTQ+-Inhalte aufgrund von Obszönitätsgesetzen zu verbieten, sowie ein rekordverdächtiges Jahr für die Anti-LGBTQ-Gesetzgebung, mit besonderer Prüfung des geschlechtsbejahenden Zugangs zur Gesundheitsversorgung für Transgender-Kinder und Jugendliche. Neunzehn Staaten haben Gesetze erlassen, die es einschränken.

Die Human Rights Campaign, die größte LGBTQ+-Interessenvertretung in den USA, bezeichnete den Brief als „einen weiteren Versuch der extremen Rechten, jeden zu schikanieren, der für Werte der Inklusion und Vielfalt steht“.

„Diese Generalstaatsanwälte versuchen, ihre rechtsextreme Basis aufzustacheln und uns wieder in den Verborgenen zu zwingen. Es wird nicht funktionieren“, sagte Jay Brown, HRCs Senior Vice President für Programme, Ausbildung und Forschung, in einer Erklärung gegenüber CNN.

„Dieses Spielbuch, in dem über LGBTQ+-Menschen gelogen und uns als eine Art Gefahr dargestellt wird, ist eine sehr alte Angriffslinie und trägt nicht dazu bei, uns zu einer gerechteren und gleichberechtigteren Gesellschaft zu bewegen. Auch für Unternehmen macht es keinen Sinn. LGBTQ+-Menschen sind Teil des Gefüges der Menschheit – ihrer eigenen Belegschaft. Und mehr als jeder Fünfte der Generation Z identifiziert sich als LGBTQ+ – wir sind also auch ihre Zukunft. Untersuchungen zeigen, dass Marken, die die Gemeinschaft unterstützen, etwas sind, was Verbraucher und die Öffentlichkeit wollen und woran sie glauben“, heißt es in der Erklärung der Menschenrechtskampagne weiter.

Im Mai gab Target bekannt, dass es einige Produkte aus Anlass des Pride-Monats aus dem Sortiment nehmen werde, nachdem das Unternehmen und seine Mitarbeiter in den Mittelpunkt einer „unbeständigen“ Anti-LGBTQ-Kampagne gerieten. Das Unternehmen sagte, Drohungen gegen Mitarbeiter hätten Auswirkungen auf deren Sicherheits- und Wohlbefinden, Target machte jedoch keine Angaben darüber, welche Produkte entfernt wurden, um welche Art es sich handelte und wo sie auftraten. Target sagte, es habe „Artikel aus den Regalen entfernt, die im Mittelpunkt des bedeutendsten Konfrontationsverhaltens standen“.

Target äußerte sich nicht zu dem Brief.