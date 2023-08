tz Welt

Aus: Alina Schröder

Teilt

Sieben Deutsche haben sich in der Schlucht Torrent de Pareis auf Mallorca verirrt. Rettungskräfte kamen heraus. © Schoening/Imago

Völlig erschöpft und dehydriert: Rettungskräfte finden eine Familie auf Mallorca. Gleichzeitig befinden sich zwei weitere Deutsche in einer Notsituation.

Palma de Mallorca – So hatten sie sich ihre Reise sicherlich nicht vorgestellt: Am frühen Mittwochabend (2. August) mussten auf Mallorca sieben Deutsche, darunter zwei Kinder, gerettet werden. Sie verirrten sich im Nordwesten der Insel, in der Nähe der Schlucht Torrent de Pareis. Das teilte die Feuerwehr, die gemeinsam mit der Guardia Civil im Einsatz war, auf Twitter mit.

Rettung auf Mallorca: Sieben Deutsche verirren sich bei einer Wanderung

Sowie sie Mallorca-Zeitung berichtete, dass es sich bei der Wandergruppe um eine fünfköpfige Familie handelte, darunter ein sechsjähriges Mädchen. Sie machten sich an einem heißen, sonnigen Tag auf den Weg von der Stadt Sa Calobra zur Schlucht, verirrten sich jedoch beim Aufstieg auf einen ausgetrockneten Wildbach. Schließlich blieben sie in einem Abschnitt stecken und es schien, als ob sie nicht mehr weiter nach unten oder nach oben kommen konnten. Zudem waren sie am Ende ihrer Kräfte und ohne Wasserreserven. Gegen 18:30 Uhr ging der Notruf bei Polizei und Feuerwehr ein.

Die Guardia Civil und die Bergrettung der mallorquinischen Feuerwehr reagierten und fanden die erschöpfte und dehydrierte Familie. Doch inzwischen stellten sie fest, dass die fünf Menschen nicht die einzigen hilflosen Wanderer in der Gegend waren. Zwei weitere Deutsche befanden sich in der gleichen Situation und brauchten Hilfe. Am Ende wurden alle mit einem Rettungshubschrauber zu einem nahegelegenen Ort gebracht. Von dort aus fuhren sie mit Taxis zurück zu ihrem Hotel.

Dehydriert und desorientiert: Wandern in der Sommerhitze Mallorcas wird gefährlich

Am Mittwoch, dem Tag des Ereignisses, wurden in Teilen der Insel 30 Grad gemessen. Anfang August steigen die Temperaturen auf Mallorca erneut, der Wetterdienst ruft die Warnstufe Gelb aus.

Wenn Urlauber Wanderungen und Ausflüge bei höheren Temperaturen planen, sollten sie unbedingt ausreichend Wasser einpacken und sich angemessen kleiden. Dazu gehört besonders festes Schuhwerk. Denn nicht nur die sieben Deutschen unterschätzten die Gefahren des heißen Sommers auf der Mittelmeerinsel: Am Tag zuvor mussten Rettungskräfte fünf Touristen retten, die in der Mittagshitze ohne Verpflegung eine Wandertour begonnen hatten. Aber Vorsicht: Beim Einkauf auf Mallorca sollte immer der Kassenbon genau geprüft werden. (aufsteigend)