Sie zog mit ihrer Familie aus Cherson weg, als der russische Beschuss zunahm. Dann wurde ihr Haus zerstört

Natalia Pitaichuk und ihre vier Kinder verließen ihr Haus in der Stadt Beryslav in der südukrainischen Region Cherson, zwei Tage bevor das Haus bei einem russischen Angriff zerstört wurde.



Mitte Oktober packte Natalia Pitaichuk ihre vier Kinder und verließ das Haus ihrer Familie in der Stadt Beryslav in der südukrainischen Region Cherson. Zwei Tage später wurde ihr Haus bei einem russischen Angriff zerstört.

„Wenn wir nicht evakuiert worden wären, wären wir tot gewesen“, sagte sie gegenüber CNN. „Es war, als hätten mir himmlische Mächte gesagt, es sei Zeit, meine Kinder wegzunehmen.“

Die Entscheidung zu gehen war eine schwere Entscheidung. Sie erlebte neun Monate russische Besatzung in der Region Cherson; Ihr Haus wurde zweimal durchsucht und russische Soldaten durchstreiften die Straßen und trieben Männer im kampffähigen Alter zusammen. Sie überstand den rachsüchtigen russischen Beschuss, der auf den Befreiungsjubel im November 2022 folgte. „Es war beängstigend, aber erträglich“, sagte sie.

Doch im vergangenen Monat war die Situation unerträglich geworden.

Ein russischer Angriff richtete sich gegen das Beryslaw-Krankenhaus, in dem sie arbeitete. Das Krankenhauspersonal saß zusammengedrängt im Keller und kam staubbedeckt wieder heraus Es sei Entwarnung gegeben worden, erinnerte sich Pitaitschuk. Bei diesem Angriff wurden zwei Menschen verletzt.

„Das Krankenhaus, in dem ich gearbeitet habe, wurde zerstört, der Kindergarten wurde zerstört, alles lag in Trümmern. Also beschloss ich, mit meinen Kindern zu gehen. Und buchstäblich zwei Tage später wurde unser Haus getroffen“, sagte sie.

Seit die Ukraine vor einem Jahr die Kontrolle über das Gebiet wiedererlangt hat, haben russische Truppen das Westufer des Flusses Dnipro angegriffen, an dem die Städte Cherson und Beryslaw liegen.

Doch laut Oleksandr Tolokonnikow, einem Sprecher der Militärverwaltung der Region Cherson, sind die russischen Angriffe jetzt strafender als je zuvor.

„Fast jede Stunde treffen Su-34- und Su-35-Flugzeuge ein, um anzugreifen und diese gelenkten Bomben auf verschiedene Siedlungen zu richten“, sagte er gegenüber CNN und bezog sich dabei auf nachgerüstete Munition aus der Sowjetzeit mit hochexplosiver Ladung, die von russischen Kampfflugzeugen draußen abgefeuert wird die Reichweite der Luftverteidigung.

In der vergangenen Woche wurde im befreiten Teil von Cherson täglich mindestens ein Mensch durch russische Angriffe getötet. „Waren es vor anderthalb Monaten 300 bis 350 Granaten, zwei bis drei Bomben pro Tag, und wir dachten, das sei viel, so sind es jetzt bis zu 750 Granaten pro Tag. „Die Zahl der Bomben ist um ein Vielfaches gestiegen“, sagte Tolokonnikow.

Roman Pilipey/AFP/Getty Images Am 29. Oktober 2023 gehen Menschen an einem Gebäude vorbei, das bei einem jüngsten russischen Angriff in der südukrainischen Stadt Cherson beschädigt wurde.

Die unerbittlichen Angriffe könnten ein Versuch Russlands sein, die ukrainischen Bemühungen zu behindern, eine Präsenz jenseits des Flusses Dnipro im russisch besetzten östlichen Teil der Region Cherson aufzubauen.

Der Großteil des ukrainischen Militärs konzentriert sich auf die Frontlinien, die zum Asowschen Meer in der Region Saporischschja östlich von Cherson führen. Aber kleine Angriffe der Ukraine über den Fluss hinweg hielten die russischen Truppen beschäftigt und verhinderten, dass sie zur Verstärkung anderswo entlang der 1.300 km langen Frontlinie umgeleitet werden konnten.

Wenn es der Ukraine gelingt, über den Dnipro hinweg fest Fuß zu fassen, könnte dies laut Analysten ein größeres Risiko für Ziele auf der besetzten Krim und noch mehr Druck auf die bereits angespannten russischen Logistikrouten bedeuten.

Ihor Chornyi, Ein Freiwilliger der Organisation „Strong Because We Are Free“ hilft seit der Befreiung Zivilisten bei der Ausreise aus dem Gebiet.

„Es ist nicht nur Mörser- oder Panzerbeschuss wie früher, es sind (die gelenkten) Gleitbomben, die alles zerstören, wenn sie einschlagen“, sagte Chornyi gegenüber CNN. „Kinder sterben, und es gibt Zwangsevakuierungen, weil Dörfer einfach dem Erdboden gleichgemacht werden“, sagte er.

Ihor Chornyi Ältere Menschen werden aus dem Chersoner Bezirk Ostriv in ein Krankenhaus transportiert, bevor sie in andere Regionen evakuiert werden.

Der Einsturz des von Russland kontrollierten Nova-Kakhovka-Staudamms am Dnipro im Juni tötete Dutzende Menschen, zerstörte Dörfer und veränderte die Kampfbedingungen in der Region. Das Hochwasser stoppte für einige Zeit die ukrainischen Ambitionen, den Fluss zu überqueren.

Doch als das Wasser zurückging und sich beruhigte, erneuerte die Ukraine ihre Bemühungen. Mitte Oktober gelang es einem ukrainischen Überfall über den Fluss hinweg, vorübergehend besetzte Dörfer am östlichen bzw. linken Ufer des Flusses zu infiltrieren.

„Es scheint, dass die Russen am linken Ufer große Angst haben, dass unsere tapferen Soldaten bald den Fluss überqueren und mit der Befreiung des linken Ufers beginnen werden. Auf diese Weise warnen und schüchtern sie lediglich die Bevölkerung und die Streitkräfte der Ukraine ein, dass sie bereit sind und Menschen zerstören und töten werden, wenn wir versuchen, das linke Ufer zu befreien“, sagte Tolokonnikov.

Alex Babenko/AP Eine Gruppe ukrainischer Marinesoldaten segelt am 14. Oktober 2023 vom Flussufer des Dnipro an der Frontlinie in der Nähe von Cherson, Ukraine.

Seit am 23. Oktober obligatorische Evakuierungsanordnungen für Kinder in 23 Siedlungen in der Region Cherson erlassen wurden, wurden rund 300 Kinder und ihre Familien in Sicherheit gebracht, während 497 Kinder nach Angaben örtlicher Beamter immer noch auf ihre Chance warten, das Land zu verlassen.

Aber mit der jüngsten Angriffswelle ist es sogar riskanter geworden, Menschen aus der Gefahrenzone zu bringen. „Evakuierungseinsätze werden immer gefährlicher. Es gab Situationen, in denen wir Menschen versammelten, begannen, sie zu bewegen, und dann wurde auf sie geschossen. Aber Gott sei Dank haben sie uns nicht geschlagen“, sagte Chornyi.

Pitaichuks Familie hat sich inzwischen in der Region Kirowohrad in der Zentralukraine niedergelassen. Nachdem sie zwei Wochen lang ohne täglichen Granateneinschlag in ihrem neuen, vorübergehenden Zuhause gelebt haben, fühlen sich die Kinder im Alter zwischen 5 und 14 Jahren endlich wohl.

Dennoch: „Immer wenn sie ukrainische Kampfflugzeuge oder Hubschrauber am Himmel sehen, haben die Kinder Angst und fragen, ob sie bombardiert werden“, sagte Pitaichuk.