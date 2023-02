Sie wurde nur 37 Jahre alt: Italiens Skistar Elena Fanchini ist tot

Die italienische Skifahrerin Elena Fanchini ist im Alter von 37 Jahren nach einem langen Kampf gegen Krebs gestorben. Der Speed-Spezialist gewann 2005 WM-Silber in der Abfahrt. In dieser Disziplin feierte sie auch ihre beiden Weltcupsiege.

Die frühere italienische Skirennfahrerin Elena Fanchini ist im Alter von 37 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Das bestätigte ein Sprecher des italienischen Verbands Fisi auf Anfrage, nachdem zuvor italienische Medien berichtet hatten. Laut Fisi starb Fanchini in ihrem Haus in der Nähe von Brescia.

Fanchini wurde im Laufe ihrer Karriere von Verletzungen geplagt, insbesondere an den Knien, die ihrer Meinung nach „aus Glas“ waren. Sie verpasste die Olympischen Winterspiele 2018 in PyeongChang und wurde bei ihrer Rückkehr im selben Jahr nach einer Tumoroperation schwer verletzt: Sie stürzte im Training und erlitt einen gebrochenen Finger, ein Wadenbein und eine schwere Prellung am linken Knie.

Der Krebs brach dann im vergangenen August erneut aus, wie italienische Medien berichteten. Landsfrau Sofia Goggia widmete kürzlich ihren Sieg in der Abfahrt von Cortina d’Ampezzo. US-Superstar Mikaela Shiffrin sagte am Rande der Alpinen Ski-WM im französischen Courchevel und Meribel, sie werde Fanchini „niemals vergessen“.

Neben dem zweiten Platz bei der WM 2005 waren zwei Weltcupsiege die größten Erfolge in Elena Fanchinis sportlicher Karriere, in der sie sich auch etliche Verletzungen zugezogen hat. Auch ihre ein Jahr jüngere Schwester Nadia war erfolgreiche Abfahrtsläuferin im italienischen Team.