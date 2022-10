„Sie wollte mich umhauen“ – Eddie Hearn verrät, dass er auf der falschen Seite von Katie Taylor stand, indem er ihr vorschlug, eine rein weibliche Kampfkarte wie Claressa Shields und Savannah Marshall zu titeln

Eddie Hearn hat enthüllt, wie Katie Taylor nach der jüngsten Rechnung von BOXXER in der O2 Arena in London über rein weibliche Kampfkarten denkt.

Ein unbestrittener Kampf im Mittelgewicht zwischen Claressa Shields und Savannah Marshall krönte am 15. Oktober eine historische Show, in der nur Kämpferinnen auftraten.

Höchster Rang Shields und Marshall haben Anfang dieses Monats einen der besten Kämpfe des Jahres 2022 veranstaltet

Der Vorsitzende von Matchroom Sports schlug Taylor jedoch einmal eine ähnliche Idee vor, die zu seiner Überraschung kein Fan war und aussah, als wollte sie ihn ausknocken.

„Es war vor ungefähr zwei Jahren, als DAZN zu uns kam und sagte: „Wir möchten Katie Taylor am Internationalen Frauentag mit einer vollen weiblichen Karte als Headlinerin präsentieren“, sagte Hearn am Mittwoch gegenüber talkSPORT Breakfast.

„War ich wirklich aufgeregt. Ich dachte: ‚Wow, das wäre unglaublich für Katie und den Sport. Ich ging zu ihr und setzte mich zu ihr, und sie sah mich an, als würde sie mich umhauen.“

Nachdem sie ein Leben lang darum gekämpft hatte, an der Seite der Männer anzutreten, erklärte die unbestrittene Leichtgewichts-Championin Hearn, dass sie kein Interesse an einem solchen Event habe.

„Und sie sagte: ‚Ich möchte nicht auf eine rein weibliche Karte boxen. Ich möchte eine Karte überschreiben. Vergiss männlich oder weiblich, nur weil ich gut genug bin, unterhaltsam genug bin und wegen meiner Leistungen“, fügte er hinzu.

„Da habe ich wirklich viel mitgenommen. Das Tolle, was man vom Frauenboxen mitnehmen kann, ist, dass es aus eigenem Recht da ist. Seit vielen, vielen Jahren ist es politisch korrekt, dafür zu sorgen, dass wir den Frauensport präsentieren.

Michelle Farisi/Matchroom Taylor ist seit seiner Profikarriere bei Hearn

@katie_t86 – instagram „The Bray Bomber“ gilt weithin als die beste Boxerin der Welt

„Leider, wenn es nicht gut genug ist oder wenn es nicht das kommerzielle Langlebigkeitspotenzial hat, werden Sie es einfach verblassen sehen. Heute gibt es viel Frauensport, weil er unterhaltsam und kommerziell ist, und das wird ihm Langlebigkeit verleihen.“

Während Shields vs. Marshall ein großer Erfolg war und von über zwei Millionen Menschen gesehen wurde, besteht Hearn darauf, dass es nichts damit zu tun hat, dass sie Frauen sind, sondern alles damit, dass es ein faszinierendes Match ist.

„Niemand dachte, ich will diesen Kampf, weil es zwei Frauen sind“, sagte er.

„[They were thinking]‚Ich möchte diesen Kampf sehen, weil es der unangefochtene Champion gegen einen Weltmeister ist, sie haben eine unglaubliche Hintergrundgeschichte und es gibt auch ein bisschen Beef.’“

Taylor wird am Samstag in den Ring zurückkehren, um gegen die ungeschlagene Argentinierin Elizabeth Carabajal in einem Kampf anzutreten, der Hearns letzte Show in der Wembley Arena in London anführt.

Matchroom-Boxen Sie wird ihre Gürtel an diesem Wochenende gegen Karen Carabajal verteidigen

‚The Bray Bomber‘ sprach heute früher mit talkSPORT und hatte nichts als Gutes über Shields und Marshall zu sagen, obwohl er die Idee einer rein weiblichen Boxkarte nicht liebte.

„Es war einfach eine weitere tolle Nacht für den Sport. Claressa und Savannah lieferten einfach eine großartige Leistung ab. Beide haben so viel Herz und Entschlossenheit gezeigt“, sagte Taylor.

„Es sind diese Arten von Kämpfen, die den Sport wirklich aufwerten. Claressa war an diesem Abend phänomenal. Sie war einfach zu schnell, zu stark und einfach zu gut. Es war einfach ein weiterer großartiger Abend für den Sport.

„Die zwei besten Kämpfe dieses Jahres bisher waren wahrscheinlich ich selbst und [Amanda] Serrano und Claressa Shields gegen Savannah Marshall. Zwei weibliche Kämpfe weisen den Weg. Es war ein fantastisches Jahr für das Frauenboxen.“