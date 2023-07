Katy Perry und Verlobter Orlando Bloom waren ein Spitzenpaar des legendären Liebespaares in Wimbledon 2023.

Das Paar teilt sich eine zweijährige Tochter Daisy Doveverpackt auf dem PDA während eines Siegertermins beim All England Lawn Tennis and Croquet Club am 5. Juli in London, England, wo sie in farblich passenden Outfits auftraten.

Das Paar wurde gesehen, wie es sich zu einem Kuss vorbeugte, sich näherte, um ein paar Mal zu lachen und für Selfies zu posieren Troja Die Handykamera des Stars. Irgendwann sahen der „Teenage Dream“-Sänger und der Schauspieler schockiert aus, als sie das Tennismatch intensiv verfolgten.

Für die Veranstaltung trug Katy ein dunkelblaues, schulterfreies Outfit mit einem gepunkteten Seidenschal um den Hals. In der Zwischenzeit zog Orlando einen Anzug mit einem gestreiften babyblauen Unterhemd und einer Krawatte an.