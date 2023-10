Jedes Mal, wenn Chris Paul Farias diesen Sommer ihren Hinterhof betrat, waren die Hunderte von Kürbispflanzen-„Freunden“, die sich um Spaliere, Zäune und über benachbarte Bäume schlängelten, immer wieder in Erstaunen versetzt.

In gewisser Weise wussten die Einwohner von Brant County, worauf sie sich mit dem diesjährigen Gartenprojekt einlassen. Sie hatten im Frühjahr etwa 100 Kürbissämlinge verschiedener Sorten gepflanzt, begierig darauf, „der Natur freien Lauf zu lassen“ und zu sehen, was daraus wachsen könnte.

„Zu dieser Jahreszeit bin ich so deprimiert, dass ich dachte: ‚Lasst uns das auffüllen‘“, sagte Farias.

„Es hat total funktioniert.“

Doch dann bemerkte Farias, dass sie bemerkten, dass dort, wo sie keine gepflanzt hatten, Kürbispflanzen auftauchten.

Sie stellten fest, dass sie auf den Setzlingen unbeabsichtigt auch Dutzende anderer Kürbiskerne verstreut hatten, die sie letztes Jahr zu kompostieren versucht hatten und die nun Wurzeln schlugen.

Ihr Mann schlug vor, einige Pflanzen herauszureißen, aber Farias sagte, sie hätten sich bereits verliebt.

„Sie haben Blätter wie im Jura“, sagte Farias. „Sie sind riesig und wunderschön und ziehen wegen ihrer Blumen so viele Bienen an. Und ich dachte: ‚Das ist so schön.‘“

UHR: Chris Paul Farias präsentiert seinen Kürbisgarten

TikTok-Star Chris Paul Farias präsentiert seinen Kürbisgarten

Außerdem hatten sie bereits Tausende von Zuschauern angehäuft, die auf regelmäßige Updates auf TikTok warteten, wo sie unter dem Namen Chris Paul Rainbows bekannt sind.

Ihre Videos zum Thema Kürbis hätten fast drei Millionen Aufrufe gehabt, sagten sie.

„Es kam einfach so vor, dass ich jeden Tag ausging und dachte: ‚Oh mein Gott‘, die Menge, die sie anbauen, ist verrückt“, sagte Farias.

„Sie wuchsen auf meinem Dach. Sie verwandelten meinen erhöhten Garten in dieses wunderschöne, mit riesigen Blättern bedeckte Haus, in das ich einfach nur entspannen konnte.“

Ideale Wachstumsbedingungen für Kürbisse

Farias ließ außerdem 1.500 blattlausfressende Marienkäfer in ihren Garten frei, um ihre Kürbisse vor den Schädlingen zu schützen.

Ihre Bemühungen haben sich gelohnt.

In diesem Herbst hätten sie bei der letzten Zählung 167 Kürbisse und andere Kürbisarten geerntet, sagten sie.

Als Farias eine von Today’s Family betriebene Kindertagesstätte in Hamilton besuchte, um das Buch von Charlie Brown zu lesen Es ist der große Kürbis, Sie spendeten den Kindern die Kürbisse.

Brenda Ferguson, CEO von Today’s Family, sagte während Farias‘ Besuch: „Die Augen der Kinder leuchteten vor Erstaunen, als sich ihr Spielraum in den aufrichtigsten Kürbisbeet von allen verwandelt hatte.“

Farias sagte, sie hätten diesen Herbst mindestens 167 Kürbisse geerntet, von denen einige hier gezeigt werden. (Eingereicht von Chris Paul Farias)

Andrew Pate von Brantwood Farms in Brantford, Ontario, versteht Farias‘ Kürbisbesessenheit.

Für den Landwirt in der fünften Generation sind Kürbisse seine Lieblingskulturen. Er sagte, dass er sie normalerweise um den 1. Juni herum pflanzt und dann zuschaut und abwartet.

„Ich habe keine Ahnung, ob meine Kürbisse gut gelingen werden, bis sie in einer zufälligen Woche im August abheben und explodieren und die Ranken einen Fuß pro Tag wachsen“, sagte Pate. „Plötzlich tauchen all diese Kürbisse auf dem Feld auf.“

Dieses Jahr hatten die Erzeuger in der Region Glück mit einem kühlen, nassen Sommer – ideale Bedingungen, die „riesige“ Kürbisse hervorbrachten, sagte er.

Andrew Pate baut Kürbisse auf den Brantwood Farms in Brantford, Ontario, an. (Eingereicht von Andrew Pate)

Farias sagte, sie würden nächstes Jahr noch mehr Kürbisse pflanzen, auch wenn das bedeutet, dass ihr Mann nicht durch ihren Garten laufen kann (was ihrer Meinung nach überbewertet wird).

„Sie sind meine Freunde“, sagte Farias über die Kürbisse.

„Ich verstehe ihren Denkprozess und weiß, was sie vorhaben. Ich denke, wir werden es schaffen. Es hat mir so viel Freude bereitet.“