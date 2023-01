Sie planten, „das Ende der Welt zu überstehen“. Sie landeten verloren auf See

CNN

—



Kurz nach seinem 20. Geburtstag verschwand Isaac Danian Anfang September 2020 aus seinem Haus in Grand Rapids, Michigan, und hinterließ eine Notiz für seine jüngeren Geschwister, die sie warnte: „Lassen Sie sich nicht impfen“ oder „Sie werden es nicht schaffen Himmel.“

Seine Eltern, Abigail und John Danian, sagten gegenüber CNN, dass ihr Sohn während der Pandemie paranoid geworden sei. Sie sagen, er habe angefangen zu glauben, dass der Covid-19-Impfstoff die Art der Regierung sei, die Bevölkerung zu kontrollieren, und dass der Covid-Test genauso gefährlich sei. Bevor er von zu Hause wegging, sagten seine Eltern, habe ihr Sohn ihnen gesagt, sie sollten alle ihre Habseligkeiten verkaufen und in einen Bunker ziehen.

Fast einen Monat nach seinem Verschwinden, am 4. Oktober 2020, schickte Isaac Danian eine Textnachricht mit einem Bild von sich selbst auf einem Boot mit einem riesigen Fisch, den er gefangen hatte.

Seitdem hat die Familie nichts mehr von ihm gehört.

„Er rief mich an, um mir mitzuteilen, dass er etwa 30 Tage vom Netz sein würde, und er wollte sichergehen, dass er mich anruft und mir Bescheid gibt. Damit ich diese 30 Tage nicht damit verbringen würde, mir Sorgen um ihn zu machen“, sagte seine Mutter gegenüber CNN. Isaac sagte nicht, wohin er ging oder mit wem er zusammen war.

„Er sagte … es wäre besser, wenn er es nicht täte“, sagte Abigail Danian, „aber er sagte immer, ich wünschte, ich könnte es dir sagen.“

Isaacs Eltern wussten zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass er vor der Abreise ihres Sohnes begonnen hatte, online einem sogenannten Guru namens Matthew Mellow zu folgen, der in den sozialen Medien unter dem Namen Mortekai Eleazar bekannt war. Auf seinem YouTube-Kanal verbreitete Mellow Covid-Fehlinformationen und hielt Predigten über Satans Plan, die Gesellschaft zu zerstören, und falsche Behauptungen über den Covid-19-Impfstoff, den er das „Mal des Tieres“ nannte.

Mellow hatte ein Rekrutierungsvideo online gestellt, in dem er nach „körperstarken Männern“ suchte, die mit ihm von Hawaii aus segeln sollten in den Südpazifik, wo Covid sich nicht festgesetzt hatte. In seinem Video deutete er an, dass die Gesellschaft dem Untergang geweiht sei.

Isaac Danian meldete sich für die Reise an und verließ am Labor Day-Wochenende 2020 sein Zuhause, während seine Eltern nicht in der Stadt waren.

Erst als seine Eltern sieben Monate später eine Vermisstenanzeige aufstellten, erfuhren sie von einem Ermittler des Kent County Sheriff’s Office in Michigan, dass ihr Sohn mit Mellow in Kontakt gestanden hatte.

„Dieser Guru-Clown überzeugte sie, nach Hawaii zu fliegen und sich ihm auf dieser Reise über einen riesigen Teil des Pazifischen Ozeans anzuschließen, um einen Covid-freien Ort zu finden, an dem sie neu beginnen und Satans großem Plan entkommen könnten“, sagte der Autor und Journalist David Wolman, der zuerst untersuchte diesen Fall für die New York Times, sagte CNN.

Wie sich herausstellt, hatte Mellow ein paar Bootskapitäne arrangiert, die ihn und seine Rekruten in den Südpazifik segeln sollten. Danian und ein zweiter Mann, Shukree Abdul-Rashed aus Rochester, New York, würde in Kapitän Mike Schmidts Boot gehen, während Mellow Tage später in einem anderen Boot mit einem anderen Kapitän abreiste.

„Sie hatten wirklich eine wirklich gute Zeit, diese beiden, haben viele Fische gefangen“, sagte Schmidt gegenüber CNN. Zeitweise, sagt Schmidt, sei das Wetter herausfordernd und die See gefährlich gewesen.

„Bei einem Sturm hatte ich tatsächlich meine Nase am Rad gebrochen. Das Boot wurde mitten in der Nacht abgeholt und hat mir die Nase gebrochen. Wir hatten also einige Probleme, aber die meiste Zeit, in der wir segelten, haben wir Fische gefangen, wir haben gegrillt, es war schönes Wetter.“

Schmidt sagte CNN, dass sie zuerst zu den Cookinseln fuhren, aber es stellte sich heraus, dass sie wegen der Pandemie für die Einreise gesperrt waren. Angesichts des brenzligen Wetters, sagt er, habe er das Boot in Richtung Amerikanisch-Samoa gedreht, aber als sie erfuhren, dass sie einen Covid-Test machen mussten, um einzureisen, gerieten seine beiden Passagiere in Panik und drohten, vom Boot zu springen.

Schmidt sagt, er habe sich entschieden, die etwa 300 Seemeilen entfernte Insel Wallis anzusteuern, ein französisches Territorium zwischen Hawaii und Neuseeland. Da nahm die Reise eine dunkle Wendung. Nachdem Schmidt die Behörden über ihre Ankunft informiert hatte, damit sie ihr Boot ankern konnten, sagte er CNN, Danian und Abdul-Rashed seien plötzlich über Bord gesprungen.

„Der Grund, warum sie gesprungen sind, ist, dass sie nicht auf dem Boot sein wollen. Sie wollen davon wegkommen, diesen Covid-PCR-Test zu machen. Sie hatten Angst, den Covid-Test zu machen, da es jetzt das Malzeichen des Tieres ist, hatten sie sich mit dem Guru eingelassen “, sagte Schmidt.

Sobald die Männer sprangen, sagte Schmidt gegenüber CNN, alarmierte er die Behörden von Wallis Island um Hilfe und hielt ein Fischerboot an, um es zu suchen. Er sagte, Danians Plan sei es, „mit Abdul-Rashed und Matt Mellow in Vergessenheit zu geraten und das Ende der Welt zu überstehen. Die drei von ihnen … keinerlei Verbindung zu den Vereinigten Staaten.“

Laut Wolman, dem Journalisten, „wurden sie von einem Möchtegern-Propheten-Guru aus der Instagram-Ära in die Irre geführt, der genau die richtige Art und Weise sprach, um diese beiden jungen Männer in seinen Bann zu ziehen.“ Wolman nannte es „das Hexengebräu der Covid-Verschwörung, Endzeitprophezeiung, christlicher Fundamentalismus trifft auf Stress und Aufruhr über die Wahlen 2020“.

Mellow antwortete nicht auf die zahlreichen Anfragen von CNN nach Kommentaren. CNN hat Abdul-Rasheds Familie um einen Kommentar gebeten.

Laut einem CNN vorliegenden französischen Polizeibericht wurde Schmidt verhört und die Behörden beschlagnahmten seine 9-Millimeter-Pistole, seinen Laptop und sein Garmin-GPS-Gerät aus dem Boot. Schmidt wurde schließlich in den Ermittlungen freigesprochen.

„Ich habe nie etwas getan, um ihnen zu schaden“, sagte Schmidt gegenüber CNN.

Damals suchten Tauchteams die Gegend nach den Männern ab, fanden aber nichts.

Zusätzlich zu der von ihnen eingereichten Vermisstenanzeige haben Danians Eltern das Außenministerium und die französischen Behörden um Hilfe gebeten. Aber es gab viele Herausforderungen auf dem Weg.

„Das Problem ist, dass es nicht nur so weit weg ist, sondern auch international. Es gibt eine Sprachbarriere. Wir haben es mit dem französischen Justizsystem zu tun“, sagte John Danian gegenüber CNN. „Es war auf dem Wasser und es war ein maritimer Vorfall, also haben Sie viele verschiedene Behörden und Behörden, die versuchen, diese Bemühungen zu koordinieren.“

Über zwei Jahre später sind Abigail und John Danian der Suche nach ihrem Sohn keinen Schritt näher gekommen.

„Wir haben Hoffnung, dass er am Leben ist, weil es keine Beweise gibt, die das Gegenteil beweisen“, sagte Abigal Danian gegenüber CNN. „Möglicherweise wollte er von der Bildfläche verschwinden und ist in einem manischen Zustand, es ist möglich, dass er unfreiwillig entführt wurde. Es ist möglich, dass er ertrunken ist. Wenn jemand zu Ihnen sagen würde, dass Ihr Kind wahrscheinlich gestorben ist, würden Sie das einfach akzeptieren und weitermachen? Das können wir nicht.“

Erst letzte Woche erhielten die Danianer einen Brief von den französischen Behörden, in dem sie darauf hingewiesen wurden, dass sie die Untersuchung seines Verschwindens offiziell einstellen würden. Die Danianer erwägen, gegen die Ergebnisse Berufung einzulegen.

„Die einzige Feststellung, die sie treffen konnten, war, dass sowohl Isaac als auch Shukree beide in den Ozean gesprungen waren und keine Überreste gefunden wurden“, sagte Abigail Danian gegenüber CNN. In der Zwischenzeit sagte das Büro des Sheriffs von Kent County, dass die Ermittlungen zu vermissten Personen noch offen seien. Isaacs Familie sagt, dass ihnen auch vom Außenministerium mitgeteilt wurde, dass eine Art „behördenübergreifende Untersuchung“ im Gange ist, aber sie sind sich nicht sicher, wer daran beteiligt ist.

Über Mellows Aufenthaltsort sprach Wolman mehrere Monate nach dem Verschwinden der Männer mit ihm. Die beiden trafen sich auf einer Insel in Französisch-Polynesien, wo Mellow laut Wolman bei seiner Mutter lebte.

„Er druckte dieses Flugblatt mit … so ziemlich jedem religiösen Extremismus plus Covid-Verschwörungsstichwort, das man sich vorstellen kann, von 666 und Mal des Tieres über Illuminati bis George Soros bis Bill Gates und Nanobots, und es ist … genau wie dieser verbale Durchfall des Unsinns.“ sagte Wolmann. „Er verteilt es an die Menschen in einem sehr verarmten Teil der Welt und sagt ihnen oder ihren Kindern, dass sie sich nicht impfen lassen sollen.“

Übernahm Mellow irgendeine Verantwortung für das, was mit Isaac Danian und Shukree Abdul-Rashed passiert ist?

„Er hat kein Verantwortungsgefühl für das, was mit ihnen passiert ist“, sagte Wolman. „Er bezeichnet sie als seine Brüder und sagt, sie seien in Gottes Gnaden gestorben.“

Wolman sagte, Mellow habe ihm gesagt: „Das waren meine lieben Freunde. Ich habe sie geliebt. Ich habe mich monatelang in den Schlaf geweint, nachdem sie weg waren.“