Also wer tut Risiko einschätzen und wer sollen Sie suchen Rat zum Thema Lebensmittelsicherheit? Innerhalb der WHO fällt diese Aufgabe dem Gemeinsamen FAO/WHO-Expertenausschuss für Lebensmittelzusatzstoffe (JECFA) zu. In den USA fällt dies auch in den Zuständigkeitsbereich der Food and Drug Administration. Die JECFA hat Aspartam seit 1981 als sicher für den Verzehr eingestuft, während die FDA ebenfalls davon ausgegangen ist, dass Aspartam für die allgemeine Bevölkerung sicher ist. Auf ihrer Website gibt die FDA an, dass sie über 100 Studien zu Aspartam überprüft hat und dass die Behörde die Sicherheit von Aspartam immer dann neu bewertet, wenn Einwände gegen die zugelassenen Verwendungen von Aspartam erhoben werden.