„Diese Tools sind nicht für jeden repräsentativ – was sie uns sagen, basiert auf dem, worauf sie geschult wurden. Nicht jeder ist im Internet, daher werden sie nicht berücksichtigt“, sagt Victor Lee, außerordentlicher Professor an der Stanford Graduate School of Education, der kostenlose KI-Ressourcen für Lehrpläne an weiterführenden Schulen erstellt hat. „Schüler sollten innehalten und nachdenken, bevor wir klicken, teilen oder erneut posten, und kritischer gegenüber dem sein, was wir sehen und glauben, denn vieles davon könnte gefälscht sein.“

Auch wenn es verlockend sein mag, sich bei der Beantwortung von Anfragen auf Chatbots zu verlassen, sind sie kein Ersatz für Google oder andere Suchmaschinen, sagt David Smith, Professor für biowissenschaftliche Ausbildung an der Sheffield Hallam University im Vereinigten Königreich, der sich darauf vorbereitet, seinen Studenten zu helfen Navigieren Sie zu den Einsatzmöglichkeiten von KI beim eigenen Lernen. Studenten sollten nicht alles, was große Sprachmodelle sagen, als unbestrittene Tatsache akzeptieren, sagt er und fügt hinzu: „Welche Antwort es Ihnen auch gibt, Sie müssen es überprüfen.“

3. Lehrer könnten Sie beschuldigen, eine KI zu verwenden, obwohl Sie dies nicht getan haben

Eine der größten Herausforderungen für Lehrer besteht nun, da generative KI in der breiten Masse angekommen ist, darin, herauszufinden, wann Schüler KI zum Verfassen ihrer Aufgaben eingesetzt haben. Während viele Unternehmen Produkte auf den Markt gebracht haben, die versprechen, zu erkennen, ob Text von einem Menschen oder einer Maschine geschrieben wurde, besteht das Problem darin, dass KI-Tools zur Texterkennung ziemlich unzuverlässig sind und sich sehr leicht austricksen lassen. Es gab viele Beispiele dafür, dass Lehrer davon ausgingen, dass ein Aufsatz von KI erstellt wurde, obwohl dies in Wirklichkeit nicht der Fall war.

Ein wichtiger Schritt ist es, sich mit den KI-Richtlinien oder KI-Offenlegungsprozessen (falls vorhanden) der Schule Ihres Kindes vertraut zu machen und Ihr Kind daran zu erinnern, wie wichtig es ist, sich daran zu halten, sagt Lee. Wenn Ihrem Kind fälschlicherweise vorgeworfen wird, KI in einer Aufgabe eingesetzt zu haben, denken Sie daran, ruhig zu bleiben, sagt Crompton. Scheuen Sie sich nicht, die Entscheidung anzufechten und zu fragen, wie sie zustande kam, und verweisen Sie gerne auf die Aufzeichnungen, die ChatGPT über die Gespräche eines einzelnen Benutzers führt, wenn Sie nachweisen müssen, dass Ihr Kind Material nicht direkt mitgenommen hat, fügt sie hinzu.

4. Empfehlungssysteme sollen Sie fesseln und Ihnen möglicherweise schlechte Dinge zeigen

Es sei wichtig, Kinder zu verstehen und ihnen zu erklären, wie Empfehlungsalgorithmen funktionieren, sagt Teemu Roos, Informatikprofessor an der Universität Helsinki, der einen Lehrplan zum Thema KI für finnische Schulen entwickelt. Technologieunternehmen verdienen Geld, wenn Menschen Werbung auf ihren Plattformen sehen. Deshalb haben sie leistungsstarke KI-Algorithmen entwickelt, die Inhalte wie Videos auf YouTube oder TikTok empfehlen, damit die Leute süchtig werden und möglichst lange auf der Plattform bleiben. Die Algorithmen verfolgen und messen genau, welche Arten von Videos sich die Leute ansehen, und empfehlen dann ähnliche Videos. Je mehr Katzenvideos Sie beispielsweise ansehen, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Algorithmus annimmt, dass Sie mehr Katzenvideos sehen möchten.

Diese Dienste neigen dazu, Benutzer auf schädliche Inhalte wie Fehlinformationen hinzuweisen, fügt Roos hinzu. Dies liegt daran, dass Menschen dazu neigen, bei Inhalten zu verweilen, die seltsam oder schockierend sind, etwa Fehlinformationen über Gesundheit oder extreme politische Ideologien. Es ist sehr leicht, in die Irre geführt zu werden oder in einer Schleife zu stecken, deshalb ist es eine gute Idee, nicht alles zu glauben, was man online sieht. Sie sollten auch Informationen aus anderen zuverlässigen Quellen überprüfen.