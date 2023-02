„Sie müssen etwas vorzuweisen haben“: Kiew erwartet Kreml-Offensive im Nordosten und Süden

Kiews Militärplaner sind überzeugt, dass Moskau bald eine neue Offensive in der Ukraine starten wird. Infolgedessen werden wahrscheinlich russische Streitkräfte in den Regionen Charkiw und Saporischschja zuschlagen. Ein Angriff aus Weißrussland ist unwahrscheinlich.

Die ukrainische Regierung geht davon aus, dass die von ihr erwartete baldige russische Offensive die Regionen Charkiw im Nordosten und Saporischschja im Süden betreffen wird. Russland werde versuchen, um den ersten Jahrestag des Krieges am 24. Februar wegweisende Ergebnisse zu erzielen, sagte Oleksiy Danilov, Vorsitzender des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, in einem Reuters-Interview in Kiew.

„Sie müssen ihren Leuten etwas zeigen können, und sie haben den großen Wunsch, bis zu diesem Datum etwas zu tun, das sie groß sehen“, sagte Danilov. „Wie erfolgreich sie sein werden, hängt von uns ab.“ Danilow ist skeptisch gegenüber Vermutungen anderer ukrainischer Funktionäre, Moskau könnte auch einen Angriff vom Territorium seines Verbündeten Weißrussland aus auf die Nordwestukraine planen. Es sei „zweifelhaft, dass sie aus dieser Richtung kommen“, weil „dort eindeutig zu wenig Truppen vorhanden sind“.

Danilov erklärte, Kiew brauche angesichts der russischen Offensive vor allem schwere Panzer und Artilleriegeschosse mit einem Kaliber von 155 Millimetern. „Viele Dinge hängen von der Versorgung mit Granaten ab“, sagte er. „Denn wenn man Waffen hat, aber nichts zum Schießen, dann ist das eine Herausforderung.“

Danilov sagte auch, die Ukraine habe das Recht, Ziele innerhalb Russlands anzugreifen. „Nehmen wir an, es gibt einen bestimmten Punkt in Russland, an dem wir sicher wissen, dass ein Gerät Raketen auf unsere Kinder abfeuert. Müssen wir diesen Punkt ruhig beobachten und die Augen schließen – oder ihn zerstören, wenn wir die Kapazität haben?“ Seine Antwort: „Wenn es eine Institution gibt, die in unserem Land Zerstörung anrichtet … müssen wir diese Institutionen zerstören. Das ist Krieg.“