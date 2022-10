Sie müssen Charli D’Amelio Dress als Marge Simpson auf DWTS sehen

Die Folge vom 10. Oktober von Mit den Sternen tanzen behielt alles in der Familie.

Es war die Disney+ Night im Ballsaal, bei der die verbleibenden 13 prominenten Kandidaten und ihre Partner aufgefordert wurden, sich für ihre Tänze von der riesigen Bibliothek des Streamers – von Marvel bis Pixar, klassischen Disney-Filmen bis hin zu neuen Favoriten – inspirieren zu lassen. Es fehlte nur noch ein Churro und etwas Dole Whip.

In der dritten Woche in Folge gab es ein Drei-Wege-Unentschieden an der Spitze der Rangliste zwischen denselben drei Paaren. Charli D’Amelioverkleidet als Marge Simpson, und ihr Partner Markus BallasSie, verkleidet als Homer Simpson, begeisterte die Jury mit ihrer Jazzeinlage Die Simpsons Titellied. Richter Derek Hough war besonders beeindruckt und sagte, dass die Routine „viral gehen“ würde.

Ein weiterer Moment, der das Internet mit Sicherheit in Brand setzen wird, war der Co-Moderator Tyra Banks Charlies Freund bekommen Landon Barker‘s Name für die zweite aufeinander folgende Woche falsch. In einem Versuch, sich dafür zu entschuldigen, dass er ihn in der Folge vom 3. Oktober „Logan“ genannt hatte, wich Tyra aus und nannte ihn Logan wieder. Es gibt immer nächste Woche, Tyra!

Charli und Mark erzielten mit 36 ​​Punkten ein weiteres Unentschieden Wayne Brady und seine Partnerin Witney CarsonSie tanzte zu „Wait For It“ ab Hamiltonund Gaby Windy und ihr Partner Wal Chmerkowskijder dazu getanzt hat Elektrisches Lichtorchester’s „Mr. Blue Sky“ aus der Guardians of the Galaxy Bd. 2 Tonspur.

Um von Charli nicht übertroffen zu werden, war Gabby so herausgeputzt Wächter Charakter Gamora für ihre Quickstep-Routine.