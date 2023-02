„Sie liegen in Trümmern“: Presse und Ex-Profis nehmen Jürgen Klopp auseinander

Der FC Liverpool taumelt in den Seilen, Startrainer Jürgen Klopp wird angezählt: Die Krise der Reds in der Premier League wird immer schlimmer. Experten auf der Insel schlagen Alarm, auch verschiedene Medien vergiften den deutschen Coach.

Vier Spiele, ein Punkt, neun Gegentore bei nur einem erzielten Tor: Es braucht nicht viel, um zu erkennen, dass mit dem FC Liverpool in diesen Tagen vieles nicht stimmt. Der Auftritt am Samstag beim 0:3 in Wolverhampton fügte sich letztlich nur nahtlos in das traurige Bild ein, das die Reds seit Jahresbeginn abgeben. Trainer Jürgen Klopp zeigte sich auch nach dem Schlusspfiff noch kämpferisch und versicherte, dass er „absolut“ an die Wende glaube. Doch die Zahl der Stimmen, die daran zweifeln, wächst. „Sie liegen in Trümmern“, urteilte Ex-Profi Perry Groves gegenüber „talkSPORT“ vernichtend.

Auf dem Platz herrscht ein kollektives Durcheinander. „Es gibt keinen Anführer, niemand hat das Sagen. Wenn Sie jetzt gegen Liverpool spielen, können Sie das Gefühl haben, dass sie keine Mannschaft sind und einfach nicht ins Schwarze treffen“, sagte Groves, der sagte, die Roten hätten „einen Mangel an Kampfgeist und Energie“. erkannte.

In den Augen des Ex-Profis ist Jürgen Klopp längst infiziert. „Klopp ist normalerweise sehr präsent an der Seitenlinie, aber jetzt setzt er sich einfach hin und verschränkt die Arme.“ Dies sei ein Zeichen „massiver Frustration“, sagte Groves. „Er bläht seine Wangen auf, als wollte er sagen: Ich kann nicht glauben, was ich hier sehe. Ich kann nicht glauben, dass das mein Team ist.“ Klopp hat sein Team früher ständig von der Seitenlinie getrieben. „Aber jetzt ist nichts! Von der Bank kommt gar nichts. Klopp sieht total geschockt aus“, sagte der Ex-Profi, der ergänzte: „Das ist kein Klopp-Team.“

„Als ob Klopps Welt untergehen würde“

Mit Gabriel Agbonlahor zog ein weiterer Ex-Profi bei den Roten vor Gericht. Er will bereits einen Bruch zwischen Klopp und der Mannschaft erkannt haben. „In meinen Augen motiviert Klopp diese Spieler nicht. Diese Mannschaft agiert nicht wie eine Mannschaft, die für den Manager spielt“, sagte Agbonlahor. Klopp sehe müde aus, sagte der Ex-Profi. „Er sitzt da auf seiner Bank und sieht einfach nur kaputt aus. Da ist kein Feuer in ihm. Man sieht nicht, wie er aufsteht und seinen Spielern hilft. Er sieht einfach geschlagen aus.“

Das Experten-Duo glaubt übrigens trotz scharfer Kritik nicht an einen Rausschmiss von Jürgen Klopp beim FC Liverpool. „Er wird nicht rausgeschmissen, weil er so viel für den Verein getan hat“, sagte Groves. Auch Agbonlahor vertritt diese Ansicht. Die Frage sei in seinen Augen eher: „Wollen die Fans auch, dass Klopp bleibt? Weil er es im Moment einfach nicht kann.“

Auch die britischen Medien kritisierten die dritte Auswärtsniederlage in Folge. „Die Wölfe haben gezeigt, dass Liverpool leicht zu schlagen ist, und die ganze Liga weiß das“, schrieb der Telegraph. Für die „Sun“ sah es aus, „als würde Klopps Welt untergehen“. Das Boulevardblatt erinnerte an die von Klopp immer wieder beschworenen „Geistesmonster“, die derzeit schmerzlich vermisst werden.

Klopp selbst war nach der Pleite überhaupt nicht in der Stimmung für Reporterfragen. „Es ist nicht meine Aufgabe, hier zu erklären, wie ich meine Mannschaft aufbauen kann“, grummelte der Liverpool-Coach nach der bitteren 0:3-Niederlage bei den Wolverhampton Wanderers am Samstag. Während der Pressekonferenz war der 55-Jährige sichtlich angespannt. Wie konnte er seinen Spielern helfen, ihr Selbstvertrauen zurückzugewinnen? „Nicht in Pressekonferenzen.“