Sie können jetzt Turnschuhe für 1.200 $ kaufen – für Pferde

Geschrieben von Von Zoe Sottile, CNN

Wenn Sie sich jemals Adidas in Pferdegröße gewünscht haben, damit Sie Schuhe mit Ihrem Pferdebegleiter kombinieren können, haben Sie Glück. Aber Sie müssen über tausend Dollar für ein Paar maßgeschneiderte Pferdeturnschuhe berappen.

Marcus Floyd, ein in Kentucky ansässiger Künstler, begann im Rahmen einer Zusammenarbeit mit VisitLex, der öffentlichen Tourismusagentur von Lexington, mit der Entwicklung des Prototyps für einen Pferdeturnschuh.

VisitLex hat sich vor dem Breeder’s Cup, einer Reihe von Pferderennen, die am 4. und 5. November in Lexington stattfinden, an Floyd gewandt.

„Ihre Initiative bestand darin, das Bewusstsein für den Bluegrass-Staat zu schärfen, wie für Kentucky insgesamt“, erklärte er CNN.

Floyd, ein selbsternannter langjähriger „Sneakerhead“. hatte bereits Erfahrung mit Schuhdesign und -modifikation. Er nahm an einem 4-tägigen Intensivprogramm namens The Shoe Surgeon’s SRGN Academy teil, um zu lernen, wie man beliebte Turnschuhe dekonstruiert und rekonstruiert.

Laut Floyd dauert die Herstellung jedes Schuhpaars bis zu 17 Stunden. Er begann damit, die Turnschuhe selbst zu kaufen – wie ein Paar klassische Air Jordans.

Dann dekonstruierte er sie, zog jedes Teil vorsichtig auseinander, bevor er den Sneaker auf einem vorgefertigten Schutzstiefel für Pferde wieder zusammensetzte. Er bemühte sich, das Design genau zu halten und sich gleichzeitig an die Form von Knöchel und Huf eines Pferdes anzupassen.

Jeder Sneaker ist auf einem Schutzstiefel aufgebaut, sodass er voll funktionsfähig ist. Anerkennung: Mit freundlicher Genehmigung von Marcus Floyd

Und ja, die Sneaker seien tatsächlich tragbar, sagt Floyd.

Die VisitLex-Pferdeturnschuhe werden am 12. November beim Sneaker Ball, einer Spendenaktion für Wohltätigkeitsorganisationen im Zentrum von Kentucky, versteigert, sagte Floyd. In Zukunft plant er, 10 % aller Erlöse aus dem Verkauf der Schuhe über den Sneaker Ball an lokale gemeinnützige Organisationen zu spenden.

Kunden, die ihr Pferd mit maßgeschneiderten Tritten ausstatten möchten, können Turnschuhe bei Floyds Venture Horse Kicks in Auftrag geben. Im Gegensatz zu den für VisitLex hergestellten Marken-Turnschuhen handelt es sich bei den Aufträgen um Floyds eigene Designs. Die Preise beginnen je nach Komplexität des Designs bei etwa 1.200 US-Dollar.

Fotos der einzigartigen Schuhe sind in den sozialen Medien erschienen. „Ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns erkannt hat, dass es so groß werden würde, wie es der Fall war“, sagte Floyd. „Als Künstler fühle ich mich wie ein Seufzer der Erleichterung.“