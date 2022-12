Sie können auch Wahlkabinen ausleihen (nd-aktuell.de)

Eine Protestaktion für die Zusammenlegung von Wahl und Volksentscheid vergangene Woche vor dem Roten Rathaus Foto: dpa | Lena Lachnit

Am Dienstag will der Senat entscheiden, ob das Klima-Neustart-Volksbegehren gemeinsam mit der Berliner Neuwahl am 12. Februar 2023 stattfindet. Die Chancen stehen alles andere als gut. Zuletzt nannte die zuständige Innensenatorin Iris Spranger (SPD) organisatorische Gründe, die eine Fusion praktisch unmöglich machen würden.

Auch Landeswahlleiter Stephan Bröchler sprach sich gegen eine Fusion aus, weil damit die Gefahr eines erneuten Wahlchaos bestünde. Damit will sich die Initiative, die, wie am vergangenen Dienstag bestätigt wurde, im November genügend Unterschriften für ein Referendum eingereicht hat, nicht zufrieden geben.

Dies ist mehr als verständlich, da zu befürchten ist, dass bei einer getrennten Durchführung von Wahl und Referendum am Ende nicht genügend Wähler an letzterem teilnehmen und das Quorum von mindestens 613.000 Ja-Stimmen verfehlt wird. Auch das Berliner Wahlgesetz sieht vor, dass Volksabstimmungen mit einem Wahltermin stattfinden, wenn dies möglich ist. „Bei einer so klaren gesetzgeberischen Absicht bedarf es stichhaltiger Beweise dafür, warum wir in unserem Fall davon abweichen müssen“, sagt Peter Kremer.

Der Verwaltungsjurist, der sich auch in der Gruppe „Lawyers for Future“ für den Klimaschutz einsetzt, hat für die Initiative „Climate New Start“ einen 27-seitigen Bericht verfasst, mit dem er argumentiert, dass keine Beweise erbracht worden seien und eine Kombination aus Wahl und Referendum sind möglich. Kein Papier für die zusätzlichen Wahlunterlagen, keine Drucker, die rechtzeitig für den Versand der Briefwahlunterlagen drucken können, zu wenig Wahlkabinen und keine Zeit für eine Stellungnahme von Parlament und Senat: Die Liste der Einwände, die Kremer ablehnt, ist lang.

Ein zentrales Argument der Kritiker ist, dass die Briefwahlunterlagen für die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksparlamenten am 2. Januar versandt werden und diese Frist für die für die Volksabstimmung erforderlichen Unterlagen nicht eingehalten würde. Letztere können laut Kremer auch separat und bis spätestens 18. Januar verschickt werden, weil die Landeswahlordnung lediglich vorschreibt, dass die Wahlberechtigten die Unterlagen 21 Tage vor der Wahl erhalten müssen.

Der Einwand, es sei nicht genug Papier vorhanden, um weitere Dokumente zu drucken, ist nicht nachvollziehbar. Druckereien sagten auf Nachfrage, sie könnten innerhalb von 14 Tagen 2,8 Millionen Stimmzettel drucken. Auch die Tatsache, dass das Vergaberecht einer fristgerechten Erteilung von Druckaufträgen entgegensteht, sieht Kremer nicht als Hindernis an. In dringenden Fällen können Aufträge auch privat vergeben werden. Auch für die Vorbereitung der Stellungnahme des Senats für die Informationsbroschüre blieb ausreichend Zeit. Dass es dann am Wahltag an Wahlkabinen fehle, sei nur ein Vorwand. Weitere Kabinen können beispielsweise aus Leipzig ausgeliehen werden, wo sie zentral gelagert werden und kurzfristig verfügbar sind.

Letztlich spricht laut Kremer auch das Prinzip der sparsamen Haushaltsführung für die Zusammenlegung von Volksabstimmung und Wahl. Nicht zuletzt sind getrennte Termine teurer, weil Wahlhelfer zweimal einziehen müssen. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass sich der Senat am Dienstag von dem Bericht beeindrucken lässt. Zumal Kremer sehr optimistisch ist, was die Geschwindigkeit der Verwaltungsprozesse betrifft.