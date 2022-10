Sie ist schwarz und konservativ in einem demokratischen Bezirk. Steht sie kurz vor dem politischen Durchbruch?

Laut Militäraufzeichnungen erlitt Greens größtenteils hervorragende militärische Bilanz Anfang 2010 einen unerwarteten Schlag. In einer Bewertung ihrer Leistung vom 15. März 2009 bis zum 15. Dezember 2009 erhielt sie die Bewertung „erfüllt nicht die Standards“ in Bezug auf Führungsqualitäten, professionelle Qualitäten sowie Urteilsvermögen und Entscheidungen. Die Bewertung konzentrierte sich auf „zwei Fälle mangelnden Urteilsvermögens während des Einsatzes; Umgang mit Ihrer Waffe und Wegwandern bei a [forward operating base].“

Im ersten Fall erhielt sie ein Beratungsschreiben, weil sie ihre Waffe in einer Militäreinrichtung geladen hatte. Der zweite schwerwiegendere Vorfall ereignete sich laut ihren Militärakten im September, als sie mit einer kleinen Gruppe von Offizieren das nationale Ausbildungszentrum besuchte. Sie verließ die Gruppe, um in einen beengten Wachturm zu klettern, wo Green sagt, ein irakischer Soldat habe sie sexuell angegriffen, indem er ihre Brust gepackt und sich entblößt habe.

Sie sagte, ihr sei geraten worden, den Angriff durch einen Feldwebel, der auch militärischer Gleichstellungsbeauftragter war, nicht anzuzeigen. Er sagte ihr, dass „wenn sich die amerikanische Führung bei der irakischen Führung beschweren würde, würden sie Frauen weiterhin als Verbindlichkeiten ansehen und ihre Fähigkeit zu dienen einschränken …“.

Die schlechte Bewertung, die von jemandem durchgeführt wurde, der nicht mit Green im Irak war, beeinträchtigte ihre Fähigkeit, in den Reihen aufzusteigen, und 2012 wurde sie laut ihren Aufzeichnungen im Rahmen einer größeren Truppenreduzierung aus dem aktiven Dienst entfernt. Green hat gegen die Bewertung Berufung eingelegt und sich auf unterstützende Schreiben ihrer im Irak stationierten Vorgesetzten berufen. Ihre direkte Vorgesetzte, eine hochrangige Agentin im Air Force Office of Special Investigations, schrieb in ihrer Berufung, dass sie „ihre Pflichten hervorragend erfüllt hat; Ich habe ihre Führung, ihr Urteilsvermögen oder ihre beruflichen Fähigkeiten nicht in Frage gestellt.“

2017 trat sie der Indiana Air National Guard bei. Sie dient jetzt als Lieutenant Colonel und Commander und Chief Information Officer. Sie hat durchgehend hohe Bewertungen erhalten.

„Ich bin ein Überlebender eines sexuellen Traumas im Militär und bin gezwungen, das zum ersten Mal öffentlich zu diskutieren, weil der Kongressabgeordnete Mrvan oder seine Unterstützer – entweder illegal oder durch einen ungeheuerlichen Fehler – militärische Aufzeichnungen erhalten haben, die meinen sexuellen Übergriff beschreiben Leistungsbeurteilungen und verkaufte diese Aufzeichnungen an die Medien mit der Absicht, mich und meine Militärkarriere zu verleumden“, schrieb sie in einer Erklärung gegenüber POLITICO. „Die Leistungsbeurteilung, die dazu gedrängt wird, meine Führung zu diskreditieren, ist falsch.“ (Green hat die Echtheit der Dokumente nicht bestritten, die durch eine öffentliche Aufzeichnungen angefordert und POLITICO von einer Person außerhalb der Mrvan-Kampagne zur Verfügung gestellt wurden.)

„Nachdem ich meinen Angriff gegen den Rat von Beamten in meinem Kommando gemeldet hatte, wurde meine Karriere absichtlich entgleist. Ich legte beim Militär Berufung gegen die Feststellungen ein, und die Angelegenheit ist beigelegt. Ich habe zweifellos Fortschritte als Militärmitglied gemacht, bin in den Rang eines Lieutenant Colonel aufgestiegen und habe eine Kommandotour erfolgreich abgeschlossen“, schrieb Green in ihrer Erklärung gegenüber POLITICO. „Wie ich es immer getan habe, werde ich vorankommen und erfolgreich sein, trotz Hindernissen wie diesem, die mir in den Weg geworfen werden.“

Ein Sprecher der Abteilung der Luftwaffe sagte: „Wir setzen uns weiterhin für den Aufbau einer Kultur des Respekts ein, in der sexuelle Übergriffe und Belästigungen in keiner Form toleriert werden, und wir werden dies tun, indem wir Opfer unterstützen und Straftäter durch den Uniform Code of Military Justice verfolgen. ”

Jennifer-Ruth Green beobachtet die Lage der Union

GReen machte es sich im Februar 2020 auf ihrer Couch gemütlich, um die Lage der Union zu sehen. Sie beobachtete, wie die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, die Seiten der Ansprache des Präsidenten zerriss.

„Es war eine viszerale Bauchreaktion. Mir war einfach schlecht im Magen“, sagte Green. Nicht lange danach beschloss der politische Neuling, für den Kongress zu kandidieren.

„Die drittmächtigste Person des Landes wusste, dass es für sie wichtiger war, Applaus zu bekommen und Leute eine Schlagzeile über sie schreiben zu lassen, als dafür zu sorgen, dass unsere Gegner keine Instabilität sehen, was mich nur glauben ließ, dass es eine gibt großer Misserfolg dort “, sagte sie.

Ich fragte sie, ob das, was ein Jahr später am 6. Januar geschah, vielleicht noch ungeheuerlicher sei, um unseren Feinden Instabilität zu demonstrieren.

„Ich würde sagen, sie würden das Gefühl haben, dass dies auch eine Quelle der Instabilität sein würde“, sagte Green, wenn auch mit deutlich weniger Begeisterung.