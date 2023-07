Damals im Jahr 2017, Illustrator und ehemaliger BuzzFeed Mitarbeiter Adam Ellis hat einen wirklich erschreckenden mehrmonatigen Twitter-Thread darüber verfasst, dass sein Haus möglicherweise von einem kleinen Geisterkind heimgesucht wird. Ich habe den Thread kurz vor dem Schreiben dieses Artikels noch einmal gelesen und möchte bestätigen, dass er auch sechs Jahre später äußerst gruselig ist. Mit der Mischung aus Audio, Video, Fotos und Mikroblogs, die über mehrere Monate hinweg gepostet wurden, fühlte es sich wie eine neue Form des Geschichtenerzählens an. Daher verstehe ich auf jeden Fall den Wunsch, das Ganze in ein einfacher zu verfolgendes Format wie einen Film umzuwandeln.

Damals antworteten viele Leute auf den viralen Thread mit „Oh mein Gott, das sollte ein Film sein“, und obwohl wir vielleicht anerkannt haben, dass es ein guter Thread war, haben wir gelacht. (Vor allem, weil wir das bis 2017 ignoriert haben zwei Adaptionen des Twitter-Accounts „Shit My Dad Says“ und dass Twitter zu einer Quelle für Hollywood-Adaptionen geworden ist.) Aber wir befinden uns in einer Post-Zola Welt jetzt. Wir wissen, dass ein Twitter-Thread nicht nur in Inhalte umgewandelt werden kann, sondern auch in wirklich gute Inhalte.