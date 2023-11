„Sie dachten, ich würde mit Engeln reden“

Sylvester Stallone erinnerte sich in einer neuen Dokumentation an sein Nahtoderlebnis am Set von „Rocky IV“.

In „Sly“ sagte Stallone, er sei so hart in die Brust geschlagen worden, dass sein „Herz anzuschwellen begann“.

„Das nächste, was ich weiß, ist, dass ich auf der Intensivstation liege und von Nonnen umgeben bin. Ich dachte: ‚Okay, das sind Vorhänge.‘“

Sylvester Stallones neuer Dokumentarfilm „Sly“ ist jetzt auf Netflix verfügbar.

Der Film zeichnet die inspirierende Underdog-Geschichte des Schauspielers nach, die ihn zu einem der erfolgreichsten und gefeiertsten Stars der 1980er Jahre werden ließ, enthüllt aber auch den persönlichen Preis von Stallones Ehrgeiz, nämlich die Verletzungen, die er sich durch seine eigenen Stuntarbeiten zugezogen hat.

Der Schauspieler erinnerte sich an eine Nahtoderfahrung während der Dreharbeiten zum vierten Teil seiner „Rocky“-Reihe, nachdem er während des Boxkampfs zwischen seiner Figur Rocky Balboa und Lundgrens Ivan Drago im Film von 1985 einen heftigen Schlag von seinem Co-Star Dolph Lundgren einstecken musste .

„Dolph Lundgren, er hat mich pulverisiert“, sagt Stallone in der Dokumentation. Er fügte außerdem hinzu, dass er neun Tage lang im Krankenhaus lag.

Bei dem Vorfall wurde Stallone laut einem Interview mit Ain’t It Cool News aus dem Jahr 2006 vom Set des Films in Vancouver, British Columbia, in ein Krankenhaus in Santa Monica, Kalifornien, gebracht.

Sylvester Stallone und Dolph Lundgren am Set von „Rocky IV“.Sunset Boulevard/Corbis über Getty Images

„Später in dieser Nacht begann mein Herz anzuschwellen, was passiert, wenn das Herz auf die Brust trifft. Und dann stieg mein Blutdruck auf 260 und sie dachten, ich würde mit Engeln reden“, sagte Stallone in „Sly“.

Er fuhr fort: „Das nächste, was ich weiß, ist, dass ich auf der Intensivstation liege und von Nonnen umgeben bin. Ich dachte: ‚Okay, das sind Vorhänge.‘“

In der 2020 veröffentlichten Retrospektive zum 35-jährigen Jubiläum des Hollywood Reporter sagte Stallone Berichten zufolge zu Lundgren, er solle die Choreografie vergessen, die sie für den Tag der großen Kampfszene geplant hatten.

„Gehen Sie einfach raus und versuchen Sie, mich zu stoppen“, sagte er laut der Verkaufsstelle. „In der ersten Minute des Kampfes wird es ein Duell gegen alle sein.“

Sylvester Stallone in „Sly“.Netflix

Rückblickend auf das Erlebnis in „Sly“ sagte der Oscar-Preisträger: „Ich mache Druck, deshalb habe ich fünf Rückenoperationen hinter mir. Ich wusste es.“

„Sie sollten nach der ersten Rückenoperation wissen, dass Sie es nicht noch einmal machen sollten“, lachte er. „Wahrscheinlich werde ich noch einen machen, weil ich es weiß. Ich sage: ‚Das werde ich nie wieder tun‘, aber ich tue es, das tue ich. Ich weiß nicht warum, aber ich tue es.“

An anderer Stelle in der Dokumentation sprach Stallone über seinen Krankenhausaufenthalt während der Dreharbeiten zu einem anderen Actionfilm, dem Ensemblefilm „The Expendables“ aus dem Jahr 2010.

Stallone sagte, er habe sich das Genick gebrochen, als er eine Kampfszene mit dem Wrestling-Star „Stone Cold“ Steve Austin drehte. Aufgrund seiner Verletzung musste er wegen eines Haarbruchs operiert werden und ihm wurde eine dauerhafte Metallplatte in den Nacken eingesetzt.

„Ehrlich gesagt habe ich mich nie vollständig erholt“, sagte Stallone über die Verletzung. „Es hat eine solche Wirkung auf meinen Körper gehabt, ich war noch nie derselbe. Noch nie.“

Mit einer Distanz von fast 14 Jahren sagte er, er habe sich gefragt: „War es das wirklich wert?“

„Tun Sie das, um die Zustimmung der Leute zu gewinnen? Eigentlich ist das fast so, als würde ein Kind von seinem Vater auf den Kopf geklopft werden“, sagte er. „Das ist eine ständige Ermutigung. Aber es ist wahr.“

Lesen Sie den Originalartikel auf Insider