Sie bestätigt ihre neue Liebe

Auf dem ersten Foto, das Leonova auf Instagram hochgeladen hat, können Sie sehen, wie sie mit ihrem Partner eng mitwirkt. Während die 37-Jährige mit einem hellen Lächeln in die Kamera schaut, lehnt sich ihre Freundin, die professionelle Tänzerin Ilya Viamenich, sanft auf ihre Stirn. Sein Gesicht ist etwas schmutzig von einem Schatten. Sie tragen harmonisch koordinierte Outfits in Beige- und Rosentönen. Auf dem zweiten Foto, das Sie mit einem Klick in den Beitrag ansehen können, ist Viamenich besser zu sehen. Beide lächeln glücklich in die Kamera, während Leonova liebevoll ihren Kopf auf Viardmenichs Schulter lehnt.