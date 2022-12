Sichern Sie sich jetzt bis zu 50 % Rabatt auf cooles Spielzeug für Kinder bei Target

Es ist bereits Dezember. Wenn Sie also Kinder auf Ihrer Urlaubseinkaufsliste haben, sollten Sie sich das Angebot bei Target ansehen, das gerade jetzt stattfindet. Kinderspielzeug sind was bedeutet, dass Sie mehr für weniger bekommen und viel davon aufladen können tolle Geschenke damit die Kinder in Ihrem Leben den Weihnachtsmorgen öffnen.

Disney/CNET Diese Puppensammlung umfasst sieben verschiedene Disney-Prinzessinnen. Zu den Figuren gehören beliebte Charaktere wie Moana, Cinderella, Jasmine, Rapunzel, Ariel, Tiana und Belle.

Costway/CNET Dieses 32 Zoll große Küchenspielset ist für Kinder im Alter von 3 bis 7 Jahren gedacht und verfügt über Funktionen wie simulierte Geräusche des Herdschalters und des Wasserhahns sowie ein Spielzeugtelefon, eine Uhr, eine Pfanne, einen Topf und Pfannenwender für ein fesselndes Spielerlebnis. Denken Sie daran, dass Sie zwei AAA-Batterien benötigen, die separat erhältlich sind.

VTech/CNET Dieses Gerät ist für Kinder im Alter von 3 bis 4 Jahren gedacht und hält Kinder und Eltern mit routinemäßigen Erinnerungen für das Töpfchentraining, die Mittagspause und mehr auf dem Laufenden. Es gibt 20 verschiedene Zifferblätter zur Auswahl und zu jeder vollen Stunde ertönt ein kleines Bellen, das Kindern die Idee der Zeitmessung näher bringt. Es hat auch einen virtuellen Hund, den Kinder füttern, laufen, pflegen und trainieren können, um Tricks zu machen.

Schauen Sie sich diese anderen tollen Spielzeugangebote an:

Es gibt buchstäblich Hunderte von anderen Rabatten, also kaufen Sie unbedingt ein um die Spielsachen zu finden, mit denen Ihre Kinder noch lange nach den Ferien spielen werden.