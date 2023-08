Es ist immer noch Sommer, aber die Schnäppchen und Schnäppchen für den Schulanfang strömen bereits in Strömen. Marken wie Nike, Adidas, Reebok und andere bieten derzeit enorme Rabatte auf einige ihrer beliebtesten Artikel an. Wenn Sie sich also bereits den besten Laptop und das beste Zubehör für das neue Schuljahr besorgt haben, ist es an der Zeit, sich ein paar neue Klamotten und Schuhe zu schnappen, um sicherzustellen, dass alle stilvoll ausgehen. Darüber hinaus richten sich diese Angebote zwar an die Zielgruppe, die gerade erst in die Schule geht, Sie müssen jedoch definitiv kein Student sein, um von den enormen Ersparnissen zu profitieren.

Nike Nike ist wahrscheinlich eine der beliebtesten Marken, wenn es um Schulanfangsausrüstung geht, und dieser Ausverkauf fühlt sich fast zu gut an, um wahr zu sein. Derzeit können Sie bis zu 60 % auf alle Back-to-School-Styles sparen, plus zusätzlich 20 % Rabatt mit dem Code SCHULE20. Der Verkauf umfasst Kleidung, wie einige der meistverkauften Hoodies und Fleecehosen der Marke.

Adidas Adidas ist eine weitere beliebte Marke für Schulanfangsausrüstung, und Sie können derzeit auch bis zu 60 % Rabatt auf Kleidung und Schuhe erhalten. Plus, wenn Sie den Code verwenden KINDERerhalten Sie zusätzlich 30 % Rabatt. Damit kosten die Swift Run 1.0-Kicks nur 35 US-Dollar (vor Steuern und Versand). Die Swifts sind ein tolles Paar Schuhe. Sie sind stilvoll, vielseitig und vor allem langlebig. Und wenn Sie diese für die Kinder besorgen, wollen Sie Schuhe, die lange halten.

Dicks Sportartikel Dick’s Sporting Goods vereint alle Ihre Lieblingsmarken unter einem Dach (oder einer Website) und derzeit sind alle Dinge zum Schulanfang im Angebot. Wenn Sie sich mit Leckereien aus Patagonien eindecken möchten, dann ist dies das Richtige für Sie. Dick’s bietet derzeit 50 % Rabatt auf viele Marken, darunter auch Patagonia.

Unter Armour Auch Under Armour beteiligt sich am Back-to-School-Sale mit 25 % Rabatt auf seine Ausrüstung. Wenn UA Ihre bevorzugte Marke ist, sollten Sie sich mit allen wichtigen Dingen eindecken, darunter Hoodies, Rucksäcke und mehr.

Reebok Und zu guter Letzt bietet Reebok mit dem Gutscheincode 40 bis 50 % Rabatt auf seine Schulanfangsausrüstung: ZURÜCK ZUR SCHULE. Reebok hat eine große Auswahl an tollen Artikeln, aber diese klassische Trainingsjacke ist ein absolutes Schnäppchen und kostet nach Ersparnis nur 45 US-Dollar.

Suchen Sie nach weiteren Rabatten und Gutscheinen für den Schulanfang? CNET bietet die aktuell besten Angebote von Nike, Adidas, Reebok und vielen mehr sowie Promo-Code-Angebote, die täglich aktualisiert und überprüft werden.

