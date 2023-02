Themenmangel es bei der Münchner Sicherheitskonferenz keinen. Der Oekraïense Regierungsvize fordert de Lieferung umstrittener Waffen. En dann ist da noch die Ballon-Affäre zischen den VS en China.

Nach Kampfpanzern und Kampfjets hoed sterven Oekraïne auf der Münchner Sicherheitskonferenz den westlichen Verbündeten een nieuwe Waffen-Wunsch für den Kampf gegen Russland präsentiert. Vizeregierungschef Olexander Kubrakow forderte Streumunition and Phosphor-Brandwaffen – der Einsatz Beider Waffen ist sehr umstritten. Wie Russland wolle auch sein Land diese “Art von Kampfmitteln” nutzen. “Het is ons staatsgebiet.” Er zijn verschillende manieren waarop de Schwierigkeiten weg Konventionen, aber diese Art von Munition könne dazu beitragen, dass man den Angreifern standhalten könne.

Kubrakow speelde damit darauf an, dass der Einsatz von Streepeenheid völkerrechtlich geächtet ist. Terwijl Streumunition Raketen und Bomben bezeichnet werd, sterven in der Luft über dem Ziel bersten en viele kleine Sprengkörper freisetzen. Fosformunitie kan menschenschwerste verversings- en vergiftungsverursachen zijn.

Kubrakow warb zudem erneut um die Lieferung von Kamp jets. De minister-president van Polen, Mateusz Morawiecki, heeft de macht over het land, dat land bereit waar was, gemeinsam mit anderen Kampfjets en die Oekraïne zu liefern. Als Voraussetzung nannte er alldings een “Nato-Entscheidung” für einen solchen Schritt.

De drastische plannen zijn niet van de hand van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kamala Harris of de Britse premier Rishi Sunak in de strijd tegen de spannung die een rode draad kan zijn. Bei Harris zegt dat Frage is overleden, dat de Ballon-affaire in de VS en China alleen.

Voor de oorlog hebben de Amerikaanse militairen een grote spionageballon gehad voor de kust van de Bundesstaat South Carolina over de Atlantische abgeschossen. Dat VS Wharves China vor, es habe Militäreinrichtungen ausspionieren wollen. Beijing sprichts dagegen von onem zivilen Forschungsballon, der vom Kurs abgekommen sei.

Wallace zag “Konsens” tegen een snelle Lieferung von Kampfjets

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Ben Wallace zag in de regering der Verbonden weitgehende Einigkeit darüber, dass een schnelle Lieferung van moderne Kampfjets en die Oekraïne ausgeschlossen ist. Diese Haltung sei “Konsens unter den westlichen Partnern”, zei Wallace dem “Spiegel” am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. “Er zijn verschillende soorten kampvuur-Lieferungen geben, ganz sicher nicht in dieser Kriegsphase, ziemlich sicher auch nicht in einem halben Jahr”, zei Wallace, de damit Äußerungen der vergangenen Tage bekräftigte.

Modern Flugzeuge wie der “Eurofighter” könnten “erst nach dem Krieg and die Ukraine geliefert, sagte Wallace demnach. Das Training der Piloten dauerelange. Zudem brauche man für einen Betrieb sehrviele Techniker am Boden. der Ukraine so long zu helfen, who es nötig ist’, zei Wallace.

De minister waarschuwde voor zijn grote oorlogvoering en de kürzlich beschlossen van Panzer-Lieferungen en de Oekraïne. “Natuurlijk waren de pantserwagens van de Oekraïner krachtiger dan de meeste Zaubertrank, der von een tag auf den ANDERE alles anders”, zei de minister.

De Chinese ober Außenpolitiker Wang Yi in München

Het lijkt erop dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken aan de rand van de Tagung China’s wichtigsten Außenpolitiker Wang Yi trift. Ik ben volledig belast door China en de VS met grote spannungen.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft de Abschuss – gleichzeitig aber ein Spoelräch mit China’s staatshoofd en partijchef Xi Jinping verdedigd. Auf das Spoelrächsangebot reageerde China alldings kühl, weshalb einem Treffen in München eine hohe Bedeutung zukommen würde. Wang Yi verscheen voor het eerst in oktober in het Außenministerium in het Politbüro der Kommunisten Partei, en stond in München op de rode lijst.

Nach der Sicherheitskonferenz zal Yi auch Moskau zijn. Peking stützt Russland bisher – hat aber beim G20-Gipfel im Novemberzusammen mit den westlichen States for onem Einsatz von Nuklearwaffen warnt.

Forderungen nachcriminallichen Konsequenzen für Poetin

Unterdessen wurden in München erneut Forderungen nachcriminallichen Konsequenzen für den Russischen Präsidenten Wladimir Poetin laut. Putin müsse für das Verbrechen der Aggression zur Verantwortung werden gezogen, “sonst wiederholt sich die Geschichte immer wieder”, eiste de Estse minister-president Kaja Kallas laut offizieller Übersetzung bei der Sicherheitskonferenz. De republikeinse Amerikaanse senator Lindsey Graham verduidelijkte: “Als Poetin niet doorgaat, dann wird in der Zukunft das Gleiche wieder passeren.”

Der russische Angriffskrieg dauert inzwischen fast ein Jahr. De Oekraïense Präsident Wolodymyr Selensky heeft de Konferenz am Freitag per Videoans prache eroffnet en dabei auch unmissverständlich weitere Waffenlieferungen, darunter auch Kampfflugzeuge, sowie schnellere Entscheidungen der Verbündeten gefordert. Im Gegensatz zu Kanzler Olaf Scholz (SPD) was optimistisch dat Selenskyj optimistisch was, noch in dat jaar won Jahr den Krieg tegen Rusland. Voraussetzung dafür seien jedoch die entsprechenden Waffenlieferungen.

Das Thema Waffenlieferungen en die Oekraïne steht auch beiner Diskussionsrunde der Außenminister ganz oben auf der Agenda, an der neben Annalena Baerbock auch US-Außenminister Blinken and ihr Ukrainischer Kollege Dmytro Kuleba teilnehmen.

dpa