Chinas Nach Angaben eines hochrangigen Generals ist das Militär offen für eine Wiederaufnahme der Gespräche mit den USA. China sei bereit, die chinesisch-amerikanischen Militärbeziehungen auf der Grundlage gegenseitigen Respekts und friedlicher Koexistenz auszubauen, sagte Zhang Youxia, stellvertretender Vorsitzender der Zentralen Militärkommission, bei einem internationalen Sicherheitsdialog in Peking.

Der zweithöchste Kommandeur in der Militär nachdem Staats- und Parteichef Xi Jinping die Eröffnungsrede beim Xiangshan-Forum gehalten hatte. Ansonsten ist hierfür der Verteidigungsminister zuständig. Nachdem die Regierung Li Shangfu letzte Woche jedoch von seinem Posten entfernt hatte, ist die Stelle derzeit vakant.

China und die USA Sie nähern sich derzeit wieder an, nachdem Wirtschaftssanktionen, Spionagevorwürfe und Chinas Haltung im Ukraine-Krieg die Beziehungen auf einen Tiefpunkt gebracht haben. Seit dem Besuch der ehemaligen Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi in Taiwan im August 2022 kam es zwischen den beiden Atommächten zu keinem militärischen Schlagabtausch. Die USA hatten Sanktionen gegen Li Shangfu verhängt, die Gespräche mit ihm unmöglich machten.

Die Taiwan-Frage bleibt relevant

Allerdings schlug Zhang Youxia in seiner Rede auch einen harschen Ton gegenüber Taiwan an. „Egal, wer Taiwan auf irgendeine Weise von China abspalten will, die chinesische Armee wird dem niemals zustimmen und niemals Nachsicht zeigen“, sagte er. Taiwan liegt im Kerninteresse Chinas. Wenn Chinas Regierung gezwungen sei, die Taiwan-Frage mit Gewalt zu lösen, werde es einen rechtmäßigen und wiedervereinigenden Krieg geben, sagte Generalleutnant He Lei am Sonntag der Zeitung Global Times, dem Sprachrohr der Kommunistischen Partei.

Die USA hatten Taiwan im Notfall Unterstützung zugesagt und liefern regelmäßig Waffen an den demokratischen Inselstaat Peking betrachtete sein Territorium.

Das Xiangshan-Forum ist Pekings Antwort auf den Shangri-La-Dialog – einen wichtigen Sicherheitskonferenz für den asiatisch-pazifischen Raum. Neben Vertretern aus Russland, Weißrussland, Saudi-Arabien und dem Iran war auch eine Delegation aus den USA anwesend. Deutschland wird durch einen Verteidigungsattaché der deutschen Botschaft in China vertreten.

© dpa-infocom, dpa:231030-99-755467/3