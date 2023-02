Woher kommen die Kampfpanzer? Wat is dat toch met Kampfjets? Streepeenheid? Die Münchner Sicherheitskonferenz was een van Waffenbörse. Een deel van het team heeft de Solidaritätskundgebung für die Oekraïne auf.

Am späten Samstagabend hoed Rusland dann but noch seinen Auftritt auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Im Bayerischen Hof sitzen der Frühere Schachweltmeister Garry Kasparow, der Kremlgegner Mikhail Chodorkowski en andere Russische Oppositionelle auf dem Podium.

Het is het andere Rusland, das kaum noch wahrgenommen wird. Als Russland er is, sterven in ballingschap sind en jetzt mit der Oekraïne en in het westen van de Verenigde Staten hebben de Russische president Wladimir Poetin de Angriffskrieg tegen de Oekraïne niet gewonnen. “Ein Sieg der Ukraine ist die Voraussetzung für jeden Wander in Russland”, zei Kasparow.

Solidaritätskundgebung des Westens für die Oekraïne

Poetin Rusland moet dagegen diesmal draußen bleiben – erstmals seit den 90er Jahren. Er is een “Kriegsverbrechern im Kreml” die zich bezighoudt met het Forum voor de Propaganda, lautete die Losung van de nieuwe Konferenzleiters Christoph Heusgen, de früheren Berater von Ex-kanzlerin Angela Merkel (CDU). Damit war von vornehierin klar, was aus der Konferenz in diesem Jahr in erster Linie zijn würde: Eine Solidaritätskundgebung des Westens für die Ukraine.

En Solidarität bedeutet in der jetzigen Kriegssituation für die in München versammelten westlichen Verbündeten vor allem eins: militärische Unterstützung. “Jetzt ist nicht die Zeit für Dialog”, zei de Franzosische Präsident Emmanuel Macron gleich zu Beginn klar. Damit war der Ton setzt. Als we deze unterstützung gehen soll en wie schnell sie erfolgen muss, bleibt unter den Bündnispartnern alldings umstritten.

Sorgfalt of Risiko: Waffen-Kurs des Westens umstritten

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sprak in München, die Balance zischen bestmöglicher Unterstützung der Ukraine und der Vermeidung einer ungewollten Eskalation droeg weiterhin wahrt. Es gelte: “Sorgfalt vor Schnellschuss, Zusammenhalt vor Solo-Vorstellung.”

NAVO-generaal Jens Stoltenberg waarschuwde dagegen voor falscher Vorsicht. “Maakt u zich zorgen, dat is onze Unterstützung für die Oekraïne Eskalationsrisiken birgt”, zei de Noorse. Het grootste risico sei ein Sieg Putins. Risicovrije opties zijn nicht.

Was hat sich daraus nun konkret ergeben in München?

– Die Bildung van een kampfpanzerallianz bleek schwierig. Scholz, sein neuer Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) en Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) suchten in München black weiter nach lieferbaren Leopard-2-Panzern bei den Verbündeten – aber ohne zählbares Ergebnis. Ondergedompeld in een van de deelstaten van Finland en Zweden, is er geen sprake van. Die Hoffnung, dass es am Ende maar noch funktioniert, bleibt ook.

– Die Discussion over de Lieferung von Kampfjets wurde in München en haar abmoderiert. De Britse Verteidigungsminister Ben Wallace heeft de “Spiegel” genoemd, en “Konsens unter den Westlichen Partnern”, dat is de enige schnelle Lieferung gede. “Ganz zeker niet in dieser Kriegsphase, ziemlich zeker niet in één halben Jahr.” Die Debatte dürfte trotzdem weitergehen, auch das ist klar.

– Die Oekraïne kan kiezen met een nieuwe prijs: ze zullen Phosphor-Brandwaffen en Streumunition negeren. Begründung: Russland setze diese Waffen auch ein. Streumunition met alldings von Deutschland en von mehr als 100 Staaten geächtet. Als gevolg hiervan erfde een Absage von Nato-Generalsekretär Stoltenberg prompt.

Einer zal dann maar ook niet om diplomatieredenen

Die Sicherheitskonferenz hatte ook etwas von Waffenbörse. Het is mogelijk maar geen van beide, de hoogste diplomatie redete: der oberste Chinese Außenpolitiker Wang Yi. China hoedt Poetin in de eerste jaren van de Krieges Rückendeckung gegeben – auch wenn die Warnung for dem Einsatz von Atomwaffen im Westen als Zeichen der Bereitschaft Pekings wurde, den Russischen Präsidenten zomindest etwas zu remsen.

Nun zei Wang Yi in München, met de helse kracht: “Wir were etwas vorlegen. Und black die chinese Position zur politischen Beilegung der Ukraine-Krise.” Het is mogelijk dat er een plan bestaat om de invasie van de Russische invasie door Freitag uit te voeren. Zu den Inhaltenmacht Wang Yi nur vage Andeutungen. Als de chaos en de konflikte, de wereld op het moment schmerzen lißen, seien hervorgerufen, weil the Prinzipien der UN-Charta nicht aufrechterhalten seien worden.

Gebruikt China de Ukraine-Frage für seinen Anspruch auf Taiwan?

Von westlichen Diplomaten wird das zo luidt, dat China auf die sogenannte territoriale Integrität der Oekraïne pochen könnte, ook auf die Unverletzbarkeit von Grenzen. Misschien is China van de kant van de Frage, die Verständnis is van de Grenzen van de Oekraïense hoed. Kijkt ook naar wie Krim door Poetin als Teil Russlands ziet, of wie Annexion der Halbinsel 2014 als illegaal beschouwt.

Als je naar China gaat in het “Friedenplan” dat je verwent, zou je zeggen dat je het democratische Inselrepublik Taiwan in een land kunt zien, en het Westen in een Zwickmühle bracht. Fest stelht: Het is een plan om te beginnen, met dem sich die westlichen Verbündeten auseinandersetzen müssen. Denn China schreeuwt als einziges Land, dem noch Einfluss auf Putin zugetraut wird.

En jetzt? Wanneer komt het Russische Bruto Offensief?

Die Woche verspricht aber nicht nur werd daarom spannend, de weiteren Kriegsverlauf was angeht. Putin hoed voor dienstdag een größere Rede Angekündigt. Zur Selben Zeit with US-Präsident Joe Biden in Polen sein and der Ukraine von dort aus den Rücken stärken – kurz for them Jahretag of the Russian Invasion am Freitag.

Die Sicherheitskonferenz 2022 endete mit der offenen Frage: Kan een Russische Angriff de Oekraïne niet verlaten? Vier Tage später volgde die bittere Antwort: Russische Truppen marcheerden in Richtung Kiev. Auch in diesem Jahr ften die meisten Teilnehmer mit een mulmigen Gefühl abreisist sein. Vielleicht begon schon in een paar Tagen eine neue russische Großoffensive. Und eine Prognose, toen dieser Krieg enden könnte, wachtte een den drei Konferenztagen in München ohnehin niemand.

Konferenzleiter Heusgen is op de hoogte van de Veranstaltung am Sonntag mit Zweckoptimismus. Er is een waarheidsgetrouwe mening van de Oekraïense Präsident Wolodymyr Selensky, van de Eröffnungsrede per Videoschhalte aus Kiew content hatte, in Friedenszeiten auch wieder persönlich nach München kommen würde. “Wir hoffen all, dass er nächstes Jahr wieder personlich here sein wird. Das würde bedeuten, der Krieg ist vorbei.”

München Sicherheitskonferenz

dpa