Tel Aviv. Zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt sind israelische Panzer im Gazastreifen wieder im Einsatz. Aktuelle Videos der Armee zeigen, wie gepanzerte Fahrzeuge über sandigen Untergrund im Norden des Küstenstreifens rollen. Soldaten in Schutzausrüstung mit großen Rucksäcken und Sturmgewehren gehen daneben. Nach drei Wochen massiver Luftangriffe auf das dicht besiedelte Gebiet spricht Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nun von der „zweiten Phase“ des Krieges mit der Ausweitung der Bodenoperationen. Ziel ist es, die militärischen Fähigkeiten der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen zu zerstören, ihre Herrschaft zu beenden und die mindestens 230 Geiseln nach Hause zu bringen.

Nach dem schlimmsten Massaker in der Geschichte Israels, das die Hamas am 7. Oktober im Grenzgebiet verübte, seien die Soldaten nach Angaben des Militärs „entschlossen und hochmotiviert“. Generalstabschef Herzi Halevi sagte, man werde „niemals die ermordeten Kinder vergessen“. Sie nehmen die Gräueltaten „mit auf das Schlachtfeld“.

Laut einem israelischen Sicherheitsexperten steht die Armee vor einem langen, intensiven Konflikt. „Es wird kein Blitzkrieg oder Sechstagekrieg sein“, sagte Amos Jadlin, ehemaliger Chef des israelischen Militärgeheimdienstes. Die Armee werde „Meter für Meter“ vorgehen, um zivile Opfer zu reduzieren und „so viele Hamas-Terroristen wie möglich zu töten“, sagte er. Jadlin, ehemaliger Leiter des Instituts für nationale Sicherheitsstudien (INSS) in Tel Aviv, geht davon aus, dass die meisten Gegner in Tunnel oder in die „Untergrundstadt“ der Hamas flüchten würden. „Die Herausforderung wird darin bestehen, die Tunnel zu zerstören oder mit der einen oder anderen Technik herauszuholen.“

Israel leitet die „zweite Phase" im Krieg gegen die Hamas ein

Geiselnahme erzeugt großen Druck

Die größte Einschränkung seien die Geiseln, sagt Jadlin. Angesichts der hohen Opferzahlen unter der palästinensischen Bevölkerung wächst jedoch auch der Druck auf Israel, einem Waffenstillstand zuzustimmen.

Jadlin glaubt, dass Hamas-Führer Jihia al-Sinwar auch von seinen eigenen Leuten unter Druck gesetzt wird, „die sagen, wir sind zu weit gegangen, es ist Zeit aufzuhören.“ Sie drängten auf einen Gefangenenaustausch mit Israel, „sonst wird Gaza bald wie Dresden (nach dem Zweiten Weltkrieg) aussehen.“ Sinwar behauptete am Samstag, die palästinensische Organisation sei bereit, sofort ein Gefangenenaustauschabkommen abzuschließen.

Auch die Familien der israelischen Geiseln, die Netanjahu am Samstag zum ersten Mal traf, fordern eine sofortige Freilassung ihrer Angehörigen. Ob die israelische Führung der Freilassung Tausender palästinensischer Gefangener im Austausch für die 230 Geiseln zustimmen wird, bleibt abzuwarten.

Auch unter den Soldaten könnte die israelische Bodenoffensive zu schweren Verlusten führen. Diese Angst bereitet einem Kinderarzt aus Tel Aviv schlaflose Nächte. Ihr 20-jähriger Sohn, Kampfsoldat einer Bodentruppeneinheit, ist am Rande des Gazastreifens stationiert und wartet auf den Marschbefehl. Wie andere Mütter, die mit ihr in einem großen Krankenhaus arbeiten, könne sie aufgrund ihrer Sorgen kaum funktionieren, sagt die 54-Jährige. „Es besteht eine große Gefahr, dass viele israelische Soldaten sterben.“

Die Medizinprofessorin, die auch an der Universität lehrt, sagt, sie sei wütend, dass „die Welt uns nicht hilft“. Wäre das anders, „müssen wir unsere Kinder nicht mit einer Bodenoffensive gefährden“, sagt sie. „Wenn die Welt mehr Druck auf Hamas und arabische Länder ausüben würde, würden dort weniger Kinder sterben.“ Die ständigen Raketenangriffe aus dem Gazastreifen verstärken auch das Gefühl existenzieller Ängste bei der Tochter eines Holocaust-Überlebenden aus Rumänien. „Was bleibt uns anderes übrig, als uns gegen diese Mörder zu verteidigen? Es handelt sich um eine Terrororganisation.“

Die israelische Armee ist in der Gesellschaft sehr wichtig

Die Armee ist in Israel wichtiger als in den meisten anderen Ländern. Es besteht eine allgemeine Wehrpflicht; Männer müssen gut zweieinhalb Jahre dienen, Frauen zwei Jahre. Allerdings hatte das Militär in den letzten Jahren mit einer kontinuierlich nachlassenden Motivation der Rekruten zu kämpfen. Laut einer internen Studie wollten im Jahr 2022 nur noch 66 Prozent in Kampfeinheiten dienen, im Jahr 2020 waren es noch 73 Prozent. Bei den Frauen waren es im vergangenen Jahr nur 48 Prozent im Vergleich zu 60 Prozent im Jahr 2018.

Ein wachsender Teil der Bevölkerung ist zudem vom Militärdienst befreit, darunter arabische Staatsbürger und Ultraorthodoxe. Die Regierungskoalition scheiterte Ende 2018 am Streit um ein Gesetz, das schrittweise auch streng religiöse Männer zum Militärdienst verpflichten sollte. Vor dem Massaker versuchte die rechtsgerichtete religiöse Regierung von Benjamin Netanyahu, einen neuen Gesetzesentwurf zu verabschieden, der die Befreiung streng religiöser Männer verankern würde.

Starke Unterstützung durch die Armee über politische Lager hinaus

Trotz all dieser Probleme sieht Israel-Experte Stephan Vopel von der Bertelsmann-Stiftung die Armee „nicht nur als Verteidigungsinstrument, sondern auch als zentrales Element nationaler Identität und gesellschaftlichen Zusammenhalts“. Von allen staatlichen Institutionen genießt sie das höchste Maß an Vertrauen in der israelischen Gesellschaft. „Und es erfüllt die in den Augen der Bevölkerung wichtigste Aufgabe überhaupt: die Sicherung der physischen Existenz des Staates Israel.“

Auch die Tatsache, dass der Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober, bei dem mehr als 1.400 Menschen starben, nicht verhindert werden konnte, wird als Versäumnis der Armee gewertet. „Aber obwohl es Kritik an der Armee gibt, zeigt die hohe Bereitschaft der Reservisten, sich zu verpflichten, das tiefe Vertrauen und den Glauben an ihre Rolle beim Schutz des Landes.“

Trotz vieler offener Fragen sei die Entschlossenheit, „die Hamas zu zerschlagen und dafür Verluste in Kauf zu nehmen, stark und werde auch von der politischen Mitte und der Linken unterstützt“, sagte Vopel. Die Entschlossenheit Israels, sich gegen Bedrohungen zu verteidigen, ist tief in seiner Gründungsgeschichte und der gegenwärtigen Realität verwurzelt. „Ohne die Bereitschaft, das eigene Leben zu opfern, wäre der Staat nicht entstanden und der Staat Israel würde auf Dauer nicht überleben“, sagt Vopel.

RND/dpa