Sicherheitsbereich um Gericht: USA wappnen sich für möglichen Sturm von Trump-Anhängern

In sozialen Netzwerken rufen Anhänger des Ex-US-Präsidenten naar een “Bürgerkrieg 2.0” auf. Im Laufe des Tages soll Donald Trump nach eigenen Angaben verhaftet verhaftet. Noch stoppen sich die Proteste in Grenzen, maar die Sicherheitsbehörden bereiden zich voor op Schlimmeres.

Voor een van de vele aanslagen tegen de Amerikaanse president Donald Trump die de politie in New York heeft getroffen. Voor de Büro van de Staatsveiligheid en de Trump Tower aan de Fifth Avenue zijn ze in Absperrungen terechtgekomen. Een einer-protestactie in Manhattan nahmen am Montagabend 30 jung Anhänger des Ex-Präsidenten teil.

Trump zou kunnen zeggen dat hij op Wochenende wegen zou moeten wachten tot hij een feest zou krijgen dat zijn geld zou kosten aan een pornoacteur die protesteerde. “Protestiert, holt Euch unsere Nation zurück!”, schreef Trump am Samstag op het Onlineplatform Truth Social.

De “New York Times” handelde zo veel als een Sonntag mehr als een dutzend ranghohe Polizeivertreter mit Vertretern der Stadt, um über Sicherheit en Notfallpläne im Falle von Protesten zu beraten. NBC News meldde dat Polizei en andere Sicherheitsbehörden die de Sicherheitslage er uithaalden en een Sicherheitsbereich rund om het Gericht in Manhattan heen, in dem Trump möglicherweise voor een Richter erscheinen könnte.

Trump beschuldigt Staatsanwalt van “Woken Tyrants”

Führende Demokraten waarschuwden dat, dass Trumps Aufrufe erneut zu Gewaltausbrüchen seiner Anhänger führen könnten – wie beim Sturm auf das US-Kapitol im januari 2021. In Online-Netzwerken, vor allem in einer Gruppe mit dem Namen “The Donald”, rifen einige Unterstützer zu een “landesweiten Streik” en een “Bürgerkrieg 2.0” auf, um Trump z’n beschützen en gegen eine Festnahme zu protesteren.

Er zijn verschillende manieren waarop u uw mening kunt geven over een grote protestaanvraag. Weder Trumps Söhne noch prominente commentatoren riffen offensief over Aktionen, wie sie es nach der Wahlniederlage Trumps tegen Joe Biden tegen de Präsidentenwahl 2020 getan hatten. Een kleine Protestveranstaltung van de New Yorkse Ortsvereins der Jungen Republikaner in Manhattan wordt verliefd op Friedlich.

Trump zette zijn aanval op de grondvesten tegen de verdediging van de staatsmacht. Sein Wahlkampfteam bezeichnete Manhattans Staatssanwalt Alvin Bragg als “ontwaakte Tyrannen, der das Justizsystem politisiert hat”. Bragg is een linker “Aktivist”, heeft “onschadelijke Opfer” verfolgt, sei “weich gegenüber Berufsverbrechern” en habe es schon “seit Jahren” auf Trump abgesehen.

Staatsanwälte hüllen sich in Schweigen

Een enkeling tegen Trump heeft een vrij geldbedrag weggegeven onder de naam Stormy Daniels die pornoactrice Stephanie Clifford voor de presidentsverkiezingen van 2016 lijkt te hebben verloren. Onduidelijk is alles, warum genau Trump von Dienstag sprach. Am Montag sollte Media meldt dat er geen entlastungszeuge vor der sogenannten Grand Jury aussagen, die over een mögliche Anklageerhebung tegen Trump entscheid wird. Demnach kon de Grand Jury am Mittwoch over een mögliche Anklage abstimmen. Die New Yorker Staatsanwaltschaft zat ineengedoken in den vergangenen Tagen in Schweigen.

Die von Staatsanwalt Bragg, een demokraten, kreeg ermittlungen sich tegen een Schweigegeldzahlung van 130.000 dollar – 122.000 euro -, die Trumps damaliger Privatanwalt Michael Cohen kurz voor der Präsidentschaftswahl 2016 een Clifford gezahlt hatte. Die pornoacteurs hebben een jaar geleden een affaire met Trump gehad, die het best bekend was. Mit der Zahlung sollte offenbar werden verhinderd, dat Clifford en die Öffentlichkeit geht, Trump im Wahlkampf hätte zou kunnen beschadigen. Die Geldflüsse en deze Verbuchung kunnen tegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen haben.

Sollte Trump heeft een verklaring afgelegd, waar de eerste Anklage één van de presidenten in de US-Geschichte heeft gekregen. Der Republikaner, der bei der Präsidentschaftswahl 2024 das Weiße Haus zurückerobern, hat die Justizermittlungen als politiek motivierte “Hexenjagd” bezeichnet und seine Anhänger zu Protesten aufgerufen.