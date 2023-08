Xolo Mariduena spielt als Jaime Reyes in Warner Bros. „Blauer Käfer.“ Warner Bros. Entdeckung

An der Abendkasse heißt es dieses Wochenende Pink vs. Blau. Während „Barbie“ seinen historischen Erfolg in den Kinos fortsetzt, will ein wenig bekannter Superheld namens „Blue Beetle“ an diesem Wochenende den ersten Platz in den Charts erobern. Mit 3,3 Millionen US-Dollar aus Vorschauen am Donnerstagabend, Warner Bros. Discovery’s Der neueste Film, der auf einer DC Comics-Figur basiert, wird bei seinem Debüt im Inland voraussichtlich zwischen 22 und 32 Millionen US-Dollar einspielen. Inzwischen hat Warner Bros. „Barbie“, das seit seiner Veröffentlichung Ende Juli im Inland kontinuierlich 545 Millionen US-Dollar einspielte, wird am fünften Wochenende voraussichtlich zwischen 17 und 22 Millionen US-Dollar einbringen. „Blue Beetle“ kommt in die Kinos, nachdem mehrere auf DC Comics basierende Filme an den Kinokassen gefloppt sind und das Studio einen großen kreativen Regimewechsel durchläuft. „Die vier in diesem Jahr veröffentlichten Filme sind Waisen“, sagte Robert Thompson, Professor an der Syracuse University und Experte für Popkultur, und bezog sich dabei auf die DC-Titel „Shazam! Fury of the Gods“, „The Flash“, „Blue Beetle“ und die demnächst „Aquaman und das verlorene Königreich“. „Sie sind Teil des alten Universums, das kurz vor einem völligen Neustart steht. (Warner Bros.) muss diese promoten, sie wollen natürlich, dass sie große Hits werden, aber man hat das Gefühl, dass sie Teil der alten Garde sind.“ „, sagte Thompson. Und das Publikum ist bisher nicht zu diesen Filmen gekommen. „Shazam! Fury of the Gods“ brachte im Inland lediglich 57,6 Millionen US-Dollar ein und „The Flash“ brachte in den USA und Kanada etwas mehr als 100 Millionen US-Dollar ein. Diese Auftritte zeugen von einer „Gleichgültigkeit“ des Publikums, sagte Paul Dergarabedian, leitender Medienanalyst bei Comscore.

Wird „Blue Beetle“ fliegen oder zerquetscht?

Als „Blue Beetle“ 2018 erstmals in die Entwicklung ging, bestand die Möglichkeit, dass sich die Wege der Figur von Jaime Reyes, dem Mann hinter dem Spitznamen, mit den anderen berühmten Helden von DC kreuzen. Allerdings stellt die Fluktuation im Studio, die hauptsächlich auf die Fusion zwischen Warner Media und Discovery zurückzuführen ist, die Zukunft des Helden in Frage. Da Superheldenfilme im kulturellen Zeitgeist immer beliebter werden, liegt der Reiz großer Franchise-Unternehmen vor allem in der Verknüpfung der Geschichten. Das ist warum Disneys Marvel Studios konnte unbekannte Comicfiguren wie Guardians of the Galaxy, Ant-Man und Moon Knight in das Marvel Cinematic Universe einführen und sie zu Fanfavoriten machen. Ohne das Versprechen der Interaktion mit Veteranen der Justice League wie Batman, Superman, Wonder Woman, Flash oder Aquaman könnte Blue Beetle an den Kinokassen möglicherweise nicht viel Begeisterung hervorrufen. Sicherlich waren eigenständige, unabhängige Filme in der jüngeren Vergangenheit für DC erfolgreich, aber in ihnen waren bekannte Charaktere wie Batman und der Joker zu sehen. „Wir sind jetzt in der Schwebe“, sagte Shawn Robbins, Chefanalyst bei BoxOffice.com. „In einer Welt, in der Superhelden keine wirklichen Neuheiten mehr sind, wird das für viele Menschen schwer zu verkaufen sein.“ Robbins sagte, dass „Blue Beetle“, in dessen Mittelpunkt eine mexikanisch-amerikanische Familie steht, von einem Zustrom hispanischer Kinobesucher profitieren könnte, genauso wie in Marvels „Black Panther“ schwarze Kinogänger, die keine Comic-Fans waren, herbeistürmten, um sich das anzusehen Film. Kritiker schwärmen von Xolo Mariduenas fesselnder Leistung als Titelfigur und davon, wie sich der Film um einen Helden dreht, der sich auf die Familie konzentriert und nicht auf einen einsamen Revolverhelden. „Blue Beetle“ weist immer noch einige der alten Merkmale früherer Superheldenfilme auf, einschließlich chaotischer, sich wiederholender CGI-Kampfsequenzen, aber einige sagen, dass man Mariduena und Blue Beetle im Zuge der Kurskorrektur von DC in den nächsten Jahren weiterhin im Programm behalten sollte . „Ein Film wie ‚Blue Beetle‘ könnte von solider Mundpropaganda profitieren“, sagte Dergarabedian. „Das Urteil über den neuesten DC-Eintrag sollte nach den ersten drei Wochen fallen, nicht nach den ersten drei Tagen im Kino.“

Eine neue Ära am Horizont