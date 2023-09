Auf der Shortlist stehen Terézia Mora, Anne Rabe und Sylvie Schenk. Die Liste basiert auf weißen männlichen Autoren der mittleren Generation.

Okay, manche freuen sich jetzt wieder, vor allem die Fans und Berufsbegleiter der Autorinnen Terézia Mora, Necati Öziri, Anne Rabe, Tonio Schachinger, Sylvie Schenk und Ulrike Sterblich, die auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis stehen.

Andere werden sich ärgern, vielleicht auch die Leute beim Fischer Verlag, die sich fragen müssen, ob die Fehlerliste zu „Gittersee“ von Charlotte Gneuß dazu beigetragen hat, dass der Roman nicht auf der Liste steht. Es gab Aufregung darüber. Für interne Verlagszwecke hatte Ingo Schulze einige falsche Formulierungen aufgelistet, die die 1992 in Ludwigsburg geborene Autorin in ihrem historischen DDR-Roman verwendet hatte, und diese gelangten über einige Kanäle an die Buchpreis-Jury.

Schließlich kam es zu einer Debatte darüber, ob Wessis über den Osten schreiben sollte, die jedoch schnell scheiterte. Das dürfen natürlich auch Westler, wenn sie es können. Ob die Fehlerliste (zum Beispiel „Plastik“ statt „Plastik“) eine Rolle bei der Entscheidung der Jury gespielt hat, den Roman abzulehnen, wird sich irgendwann herausstellen oder nicht.

Aus einiger Entfernung betrachtet ist an dieser Shortlist noch etwas anderes viel interessanter. Es ist präzise um die Figur des älteren weißen männlichen Autors herum aufgebaut. Diese Figur, die viele Jahre lang die Literatur der Bundesrepublik dominierte, fehlt so sehr, dass sie noch immer als Hohlform vorhanden ist. Offenbar wollte man auf keinen Fall einen Platzhirsch in der Auswahl haben.

Und gerade deshalb ist diese Shortlist vielleicht ein guter Ausdruck einer zentralen Tendenz in der Literaturwelt. Bücher, die nicht aus dem Machtpol eines Autors geschrieben sind, der den Anspruch hat, das große Ganze zu sehen, sondern aus einem Außenseiter- und Betroffenenpol heraus, kommen gut an. Fair genug. Für die auratische Autorenfigur muss man keine Träne vergießen.

Keine Anti-Könige an sich

Allerdings darf man fragen, ob aktuelle Autoren der mittleren Generation (Biller, Bjerg, Hettche, Kermani, Kleeberg, Peters, Staffel, Steinaecker und andere) wirklich so völlig ignoriert werden müssen, um die Vorgängergeneration um Grasswalserenzensbergerhandke usw. zu vereinen . mit ihrer Ausdauer war auch ein bisschen traumatisch. Aber vielleicht wurde in dieser Angelegenheit jenseits dieser engeren Auswahl ein Höhepunkt erreicht; Auf jeden Fall dürfte jeder den Spruch gehört haben, dass Autoren nicht per se Antikönige seien.

Katharina Teutsch, Sprecherin der Jury, sagte zu den sechs Romanen auf der Shortlist: „Wenn man diese sechs nebeneinander legt, kommen sie unweigerlich ins Gespräch.“ In diesem Gespräch geht es um unsere Einflüsse: um Erziehung und soziale Herkunft, um politische Ideologien, um dramatische Systemveränderungen und die Härten der Migration.“

Das ist gut gesagt und sicherlich wahr. Möglicherweise ist diese Shortlist insgesamt interessanter als das einzelne Buch, das am 16. Oktober zum Auftakt der Buchmesse mit dem Buchpreis ausgezeichnet wird.