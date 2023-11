Shoppers klikken op ‚kopen‘ terwijl retailers de prijzen verlagen in de aanloop naar Cyber ​​Monday

26 november (Reuters) – Kerstshoppers in de VS zijn op zoek naar de beste deals en pakken strategisch de hoogste kortingen in de aanloop naar Cyber ​​Monday, zo blijkt uit gegevens van websites van retailers die door derden zijn verzameld.

Cyber ​​Monday, de eerste maandag na Thanksgiving, wordt de grootste online winkeldag van het jaar in de VS, omdat verkopers hun online promoties hebben opgevoerd.

Het sterke online verkeer op Black Friday liet een opmerkelijk patroon zien van shoppers die tijd en moeite steken in het selecteren van de goedkoopste en voordeligste merchandise, zegt Rob Garf, vice-president en algemeen manager voor retail bij Salesforce, dat gegevens bijhoudt die door de Commerce Cloud stromen. e-commerce dienst.

Ondanks een eerdere start van de vakantiepromoties van retailers dit jaar, waren er aanvankelijk niet veel geweldige aanbiedingen, zei Garf. Toch „waren consumenten geduldig en ijverig, en speelden ze een spelletje kortingskip. En ze wonnen opnieuw.“

Op Black Friday, de dag na Thanksgiving, verhoogden retailers de kortingen tot gemiddeld ongeveer 30% in de VS, zei hij. En „consumenten klikten op de koopknop“, waarbij ze volgens Salesforce die dag 16,4 miljard dollar online in de VS en 70,9 miljard dollar wereldwijd uitgaven.

“We zagen een grote piek”, zei Garf, eraan toevoegend dat de sterke online uitgaven van Black Friday het totale cijfer voor de hele Cyber ​​Week, die op dinsdag begon en op maandag eindigde, zouden “optrekken”.

Op Cyber ​​Monday verwacht Salesforce weer kortingen van gemiddeld 30%. Het risico voor consumenten is echter dat producten mogelijk niet beschikbaar zijn als ze wachten, zei hij.

„Beperkte hoeveelheden, zolang de voorraad strekt“, stond er zondagmiddag in een bericht op Walmart.com. Het bood degenen die de site bezochten een „sneak peak“ van sterk afgeprijsde producten, zoals $ 9,88 voor draadloze Bluetooth-hoofdtelefoons van de onn. merk

Walmart (WMT.N) zei dat het zijn „Cyber ​​Monday Deals“ vanaf zondag om 19.00 uur ET beschikbaar zou stellen. Het beloofde vanaf zondag 16.00 uur ET ‚vroege toegang‘ tot artikelen met korting voor shoppers die de jaarlijkse bijdrage van $ 98 betaalden om deel te nemen aan het Walmart + lidmaatschapsprogramma.

Salesforce zegt dat het zijn benchmarks voor online verkeer en uitgaven ontleent aan gegevens die via zijn e-commerceservice Commerce Cloud stromen, die naar eigen zeggen inzicht biedt in het gedrag van 1,5 miljard mensen in 60 landen die duizenden e-commercesites bezoeken.

Andere bedrijven gebruiken verschillende metingen om online winkelpatronen te meten.

Rivaliserende Adobe Analytics voorspelt dat shoppers maandag een recordbedrag van 12 miljard dollar zullen uitgeven, 5,4% meer dan vorig jaar, wat neerkomt op de grootste e-commerce winkeldag ooit in de VS. Retailers zullen een gemiddelde prijsverlaging van 30% verwachten op elektronica, en 19% op meubels, zegt Vivek Pandya, hoofdanalist bij Adobe Digital Insights.

Last-minute shoppers op maandag zouden alleen al tussen 18.00 en 23.00 uur ET $4 miljard kunnen uitgeven, zei Pandya, „omdat consumenten zich zorgen zullen maken over de kortingen die daarna afnemen.“

Adobe biedt verkopers Experience Cloud, een service die hun e-commerceplatforms aanstuurt, waardoor Adobe inzicht krijgt in de verzamelde transactiegegevens van 85% van de 100 grootste internetretailers.

Over het geheel genomen „zijn consumenten erg strategisch en willen ze hun aankopen maximaliseren als ze denken dat ze de beste kortingen krijgen“, aldus Pandya. „De online detailhandel is een van de weinige waar de consument wat meer aan het stuur zit“, zei hij, vooral als het gaat om speelgoed en seizoensartikelen voor de feestdagen.

„Er zijn veel online verkopers die strijden om hun dollar en ze kunnen gemakkelijk prijzen vergelijken.“

Mastercard, dat de detailhandelsverkopen voor alle betaalmethoden meet, zei dat de e-commerce-omzet op Black Friday met 8,5% steeg, terwijl de omzet in de winkels met 1% steeg.

“Digitaal groeide dramatisch tijdens de pandemie en keerde daarna terug naar het gemiddelde, toen mensen weer naar de winkels gingen”, zegt Steve Sadove, senior adviseur van Mastercard en voormalig CEO van Saks Inc. “Nu zie je een versnelling in digitaal. nogmaals. Het wordt steeds belangrijker.“

Rapportage door Vanessa O’Connell; Bewerking door Leslie Adler

