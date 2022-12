„Shooketh“ Harry Styles reagiert, nachdem ein Konzertbesucher die Bühne stürmt

Auf die eine oder andere Weise war dieser Konzertbesucher entschlossen, die Bühne mit ihm zu teilen Harry Styles.

Während der Show des „As It Was“-Sängers am 8. Dezember in Rio de Janeiro, Brasilien, kletterte ein Fan auf die Bühne und versuchte, sich ihm zu nähern. Video vom Vorfall zeigt den Konzertbesucher, der auf Harry zustürzt, während er sang Eine Richtung’s Hit „What Makes You Beautiful“, nur um von Sicherheitskräften abgefangen zu werden. Während des Vorfalls sang Harry weiter, ging einfach aus dem Weg und sprach es an, nachdem er das Lied beendet hatte.

„Nun, das war anders… alle okay?“, fragte Harry, nachdem die Person von der Bühne entfernt worden war. Er fügte hinzu: „Ich zittere, ich schüttelte mich“, bevor er sich bei der Sicherheit für die schnelle Bewältigung der Situation bedankte.

Der Bühneneindringling kommt inmitten einer Reihe von Vorfällen auf der Bühne, die sich während der Love on Tour-Shows des „Watermelon Sugar“-Sängers ereignet haben. Während seiner Showreihe in Los Angeles im November warf ein Fan Skittles auf Harry, als er „As It Was“ fertigstellte. Er warf den Fans Küsse zu, als sein Kopf plötzlich nach hinten schnellte und er sein Auge packte.