Hasselburg. Ausverkauft. Sowohl tagsüber als auch für die Abendveranstaltung. Mit Regenschirmen, Regencapes, Gummistiefeln, wetterfesten Jacken, mit Folie bedeckten Picknickkörben, Babys auf dem Arm und Kleinkindern auf der Hand strömten die Besucher am Samstag in die Konzertscheune auf Gut Hasselburg, wo das SHMF zu einem Musikfest eingeladen hatte in dem Land.

800 Besucher auf Gut Hasselburg

800 Gäste genossen den wohl einzigen ungemütlich windigen, kalten und nassen Tag dieses Sommers, der dennoch ein besonderer Tag war. Doch niemand hörte Beschwerden, denn die Norddeutschen sind extrem hart. Einige hatten sogar ein eigenes Partyzelt auf der großen Wiese vor der Scheune aufgebaut, um vor dem Konzert und in den einstündigen Pausen zwischen den Musikblöcken gemütlich und trocken in großer Runde feiern zu können.

So auch eine Gruppe um Matthias Wiechmann, pensionierter Propst aus dem Kirchenkreis Ostholstein (ehemals Eutin). „Wir machen das jetzt schon seit neun Jahren“, sagte der 73-Jährige. „Es ist ein Wiedersehen mit der Hochschule aus dem Kirchenkreis.“ Damals war Wiechmann ein solcher Tag zum Ausscheiden als Propst zugestanden worden.

Echte Profis: Matthias Wiechmann (2.v.r.) und seine Freunde hatten ein wetterfestes Partyzelt mitgebracht, unter dem sie es sich wetterfest gemütlich machen konnten. © Quelle: Lutz Rössler

Eine Tischdecke schmückte den Klapptisch, Kaffee und Sekt standen einladend bereit, dazu selbstgebackene Muffins. Mittlerweile ertönte die Fanfare zum dritten Mal und jeder wusste, dass der musikalische Teil beginnen würde.

In der Scheune war es dunkel. Es ist hoch, spitz zulaufend, hat eine heimelige Ausstrahlung und eine ideale Aufteilung für ein solches Konzert. Dadurch, dass die Gäste in der Mitte sitzen, ist auf beiden Seiten – getrennt durch dicke Balken – genügend Platz, um ruhig auf und ab zu gehen, ein Kind in den Armen zu schaukeln oder nach vorne zu gelangen, um die Musiker komplett herauszuholen Möglichkeit, in der Nähe zu sehen.

Hohes Konzertniveau in der Scheune

Entspannt, erfahren und gut gelaunt moderierte die Musikjournalistin Charlotte Oelschlegel die Konzerte. Das Akkordeon-Trio TriOssia zeigte, was viele vermuteten: Das Akkordeon ist mehr als ein Seemannsklavier zu einem Seemannslied. Dieses Trio spielt anspruchsvolle Musik, überwiegend aus dem 20. Jahrhundert, und zwingt das Publikum damit auf ein sehr hohes Niveau. Es gab einen Tango mit schroffen, harten, aber auch zartschmelzenden Klängen. Gespielt wurde Minimalismus von Philipp Glass und zumeist wohl recht abstrakt klingende Harmonien von Penderecki.

Das Akkordeon-Trio TriOssia spielte ein tolles Konzert in der Scheune. © Quelle: Lutz Rössler

Doch bereits nach einer Stunde konnte sich der Geist in einer Pause erholen, bei der an verschiedenen Ständen im Außenbereich kulinarische Klassiker und ausgefallene Köstlichkeiten serviert wurden. Bratwurst und Pommes machten etliche Kinder glücklich. Für viele Erwachsene übten die Picknickkörbe eine größere Anziehungskraft aus; Sie waren mit Couscous-Salat, Brötchen, Aufschnitt und Eiern gefüllt.

Die Besucher Jörg Franke und Susann Gebler kaufen einen Korb für ein Picknick auf der Wiese an einem Stand von (von links) Nenita Kuhlmann Verena Volkstedt Merle Kolleg. © Quelle: Lutz Rössler

Musikhühner im Hof

Lustig war auch die Pause, denn drei verrückte Hühner mit Klarinette, Trompete und Saxophon spielten Hits wie „I wünschte ich wäre ein Huhn“ oder die Titelmelodie vom rosaroten Panther, spazierten in ihren auffälligen Kostümen über den Rasen, gebastelt vor Bier Tische blieben stehen, trotteten in Zelte, ärgerten einen kleinen weißen Hund, der die Welt nicht mehr verstand, und flüsterten einem, wenn man ihn fragte, ins Ohr, dass sie Cäsar, Berta und Trude seien, zusammen das Ensemble PasPartout.

Tolle Stimmung: die Musikhühner PasParTouT beim Hasselburger Musikfest. © Quelle: Lutz Rössler

So nahm der Tag seinen Lauf, eine Pause wechselte sich mit Musik ab und umgekehrt. Die Geschwister Marie-Luise und Christoph Dingler spielten als The Twiolins aus ihrem preisgekrönten Album „Eight Seasons“ und die Miniband Mackefisch sorgte mit Musik und Kabarett für einen fröhlichen Ausklang eines verregneten, aber erfolgreichen Nachmittags auf Gut Hasselburg.

Eröffnungskonzert in der MuK

Am Sonntag, 2. Juli, um 20 Uhr findet das offizielle Eröffnungskonzert des SHMF in der Lübecker MuK statt. Zu hören ist Felix Mendelssohns „Elia“ – op. 70, ein Oratorium basierend auf Worten aus dem Alten Testament. Neben zwei der international renommiertesten Profichöre und dem NDR Elbphilharmonie Orchester unter der Leitung seines Chefdirigenten Alan Gilbert ist ein Solistenensemble der absoluten Extraklasse zu erleben.

LN