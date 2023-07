Tokio. Führende Politiker und Geschäftsleute in Japan gedachten der Ermordung des ehemaligen Premierministers Shinzo Abe vor einem Jahr. Premierminister Fumio Kishida, Abgeordnete seiner Regierungspartei LDP und der Opposition sowie Unternehmensvertreter nahmen am Samstag an einem Gedenkgottesdienst im buddhistischen Zojoji-Tempel in Tokio teil, zu dem Abes Witwe Akie und seine Familie eingeladen hatten. Dutzende Menschen legten Blumen in der Nähe des Tatorts in Nara nieder.

Abe, der 2020 zurückgetreten war, wurde bei einem Wahlkampfauftritt am 8. Juli 2022 erschossen und starb kurz darauf im Krankenhaus. Der am Tatort festgenommene Attentäter sagte, er habe Abe wegen seiner Verbindungen zur Mun-Sekte getötet, die seiner Mutter viel Geld gespendet habe, was zum Bankrott der Familie geführt habe. Ein Verhandlungstermin steht noch nicht fest.

Kishida möchte das Erbe fortführen

Kishida versprach, die Politik seines ebenso einflussreichen wie umstrittenen Vorgängers fortzusetzen. Er habe politische Projekte in Angriff genommen, die nicht aufgeschoben werden könnten, um Abes letzten Wunsch zu erfüllen, sagte Kishida und fügte hinzu: „Ich werde weiter daran arbeiten, meine Verantwortung zu erfüllen.“

Abe hatte Japans militärische Rolle gestärkt und sich für einen „freien und offenen Indopazifik“ eingesetzt.

