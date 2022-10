Sheryl Lee Ralph enthüllt, dass sie nach ihrem Emmy-Gewinn für die EGOT geht

Sheryl Lee Ralph fängt gerade erst an.

Das Abbott Grundschule star gewann am 12. September den Emmy als Nebendarstellerin in einer Comedy-Serie für ihre Darstellung von Barbara Howard in der erfolgreichen ABC-Komödie und wurde damit erst die zweite schwarze Schauspielerin in der Geschichte, die diese Kategorie gewann.

Wie sich ihr Sieg – und diese ikonische Rede – auf ihr Leben ausgewirkt haben, sagte Sheryl, dass sie den starken Nachhall überall gespürt hat.

„Es hat alles verändert“, sagte sie E! Nachrichten. „Die Leute reden über die Nacht von allem. Ich bin als Sheryl Lee Ralph ins Bett gegangen. Ich bin als Sheryl Lee Ralph, Emmy-Preisträgerin, aufgewacht. Niemand hört auf, es zu sagen. Ich bin in verschiedene Länder gereist und die Leute öffnen ihre Arme, sie reden zu mir darüber, was es bedeutete, als ich gewonnen habe. Sie sagen mir, wie ich sie mit meiner Rede bewegt habe.“

Also, wie gehst du das nach?

„Ich produziere ein neues Stück am Broadway namens Morde im Bundesstaat Ohio mit Audra McDonald,“, sagte Sheryl. „Ich habe einen Emmy, also warum nicht das EGOT nehmen?“

Der EGOT-Club – Entertainer, die einen Emmy, Grammy, Oscar und Tony Award gewonnen haben – hat derzeit 17 Mitglieder, darunter Johannes Legende, Audrey Hepburn, Whoopie Goldberg und zuletzt Jennifer Hudson.