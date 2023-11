Sheryl Crow und Olivia Rodrigo eröffnen die Rock & Roll Hall of Fame-Zeremonie 2023

NEW YORK (AP) – Sheryl Crow und Olivia Rodrigo eröffneten die 2023 Rock & Roll Hall of Fame Einführungszeremonie am Freitagabend mit einer elektrisierenden Interpretation des Crow-Hits „If It Makes You Happy“, bei der sich zwei Generationen von Singer-Songwritern bei einem knackigen Rocker aus den 1990er-Jahren zusammentun.

Die beiden Sänger – beide in Schwarz – tauschten Verse aus, während sie beide Gitarren spielten. Am Ende des Liedes zeigte Rodrigo auf Crow, der sich leicht verneigte. Stevie Nicks begleitete Crow später bei einer Aufführung von „Strong Enough“ und Peter Frampton kam vorbei, um beim Singen von „Everyday Is a Winding Road“ zu helfen.

„Das ist ein bisschen so, als würde man einen Oscar für ein Drehbuch bekommen, das man noch nicht fertig geschrieben hat“, sagte Crow. Sie dankte ihren Eltern für die bedingungslose Liebe „und den Klavierunterricht“. Sie nannte Musik ein „universelles Geschenk“.

Es wurde auch erwartet, dass die Mitkandidaten Missy Elliott, Chaka Khan und Willie Nelson das Mikrofon übernehmen würden. Die Zeremonie in New York City wird zum ersten Mal live auf Disney+ übertragen.

Laura Dern stellte Crow vor und nannte ihre Freundin „eine knallharte Göttin“. Dern sagte, die Musikbranche habe zunächst keine Ahnung gehabt, was sie mit einer Gitarre spielenden Singer-Songwriterin aus dem Süden anfangen sollte. Aber es lernte bald. „Sie hat die Kapitel unseres Lebens vorgezeichnet“, sagte Dern.

Elton John kommt aus dem Ruhestand, um aufzutreten und auf sein Songwriting anzustoßen Partner Bernie TaupinUnd Andrew Ridgeley wird seinen Partner in Wham!, den verstorbenen George Michael, ehren, der zu seinen Ehren ein faszinierendes Trio von Darstellern anzog: Miguel, Carrie Underwood und Adam Levine. Ein weiterer posthumer Neuzugang ist „Soul Train“-Schöpfer Don Cornelius.

Bei der Zeremonie in Brooklyn wird St. Vincent Kate Bush ehren, die eine neue Popularitätswelle erlebt, nachdem in der TV-Show „Stranger Things“ ihr Lied „Running Up That Hill (A Deal with God)“ zu hören war. Bush hat es nicht zur Zeremonie am Freitag geschafft.

„Ich bin völlig überwältigt von dieser großen Ehre – einer Auszeichnung, die im Herzen der amerikanischen Musikindustrie verankert ist“, sagte sie in einer Erklärung. „Vielen Dank an alle, die für mich gestimmt haben. Ich hätte nie gedacht, dass ich diese wunderbare Auszeichnung erhalten würde.“

Queen Latifah wird Elliott vorstellen, die die erste weibliche Hip-Hop-Künstlerin in der Rockhalle wird. Anschließend wird Elliott die Bühne des Barclay’s Center für einen Auftritt betreten. Die viermalige Grammy-Preisträgerin ist auch die erste Rapperin, die in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen wurde.

Dave Matthews, Brandi Carlile und Chris Stapleton werden mit Nelson auf der Bühne stehen, während New Edition für die Neuzugänge The Spinners auftreten wird, vertreten durch die Mitglieder John Edwards und Henry Fambrough. SIE, Sia und Common werden Khan begleiten, der vom Saal als „eine der mächtigsten und einflussreichsten Stimmen der Musik“ beschrieben wird.

Als Jahrgang 2023 betreten außerdem Rage Against the Machine, DJ Kool Herc, Link Wray und Al Kooper die Halle. LL COOL J wird DJ Kool Herc präsentieren und Ice-T wird Rage Against the Machine präsentieren.

Die starke Repräsentation von Frauen bei der Zeremonie erfolgt in diesem Jahr nicht lange nach der Entfernung des Saals Rolling-Stone-Mitbegründer Jann Wenner aus dem Vorstand. Wenner, der auch Mitbegründer der Halle war, hatte gesagt, dass schwarze und weibliche Musiker „nicht auf dem Niveau der weißen Musiker artikulierten“, die in seinem neuen Interviewbuch vorgestellt wurden. Später entschuldigte er sich.

Künstler müssen ihre erste kommerzielle Aufnahme mindestens 25 Jahre zuvor veröffentlicht haben, bevor sie für die Aufnahme in Frage kommen. Über die Nominierten stimmten mehr als 1.000 Künstler, Historiker und Fachleute aus der Musikindustrie ab.

ABC wird am 1. Januar ein Special mit Performance-Highlights und herausragenden Momenten ausstrahlen.

___

Mark Kennedy ist dabei http://twitter.com/KennedyTwits