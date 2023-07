Neben den für Empörung sorgenden Liedtexten sorgte auch das dazugehörige Musikvideo für Kontroversen. Insbesondere der Drehort vor dem Maury County Courthouse in Columbia, Tennessee, einem Ort, der für den Mob-Lynchmord an einem 18-jährigen Schwarzen im Jahr 1927 bekannt ist. Henry Choateund die Verwendung von gewalttätigem Nachrichtenmaterial, einschließlich Ausschnitten von Protesten.

Allerdings widerlegte die Produktionsfirma hinter dem Video, Tacklebox, die Annahme, dass der Ort aufgrund seiner rassistischen Geschichte ausgewählt wurde und dass Aldean den Ort ausgewählt hatte.

Das sagte die Produktionsfirma Tacklebox in einer Erklärung gegenüber E! News berichtete, dass es an einem „beliebten Drehort außerhalb von Nashville“ gedreht wurde, und verweist auf mehrere Musikvideos und Filme, die dort gedreht wurden, darunter den Lifetime-Originalfilm „Steppin‘ into the Holiday“ und den Hannah Montana Film. „Jede alternative Erzählung, die die Standortentscheidung des Musikvideos nahelegt, ist falsch“, sagte die Gruppe und fügte hinzu, dass Aldean den Standort des Videos nicht ausgewählt habe.

Aber inmitten der Kontroverse erhielt Aldean Unterstützung, unter anderem von seiner Frau, Brittany Aldeander am 18. Juli auf Instagram neben einem Foto des Paares schrieb: „Entschuldige dich niemals dafür, dass du die Wahrheit gesagt hast.“