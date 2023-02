Shell macht 38 Milliarden Euro: Energieriesen erzielen Rekorde dank Kriegsfolgen

Die Folgen des Ukraine-Krieges brachten Shell mehr als doppelt so viel Gewinn wie im Vorjahr. Die Geschäftszahlen der Energieunternehmen sind nicht nur Umweltverbänden ein Dorn im Auge. US-Präsident Biden wirft ihnen sogar vor, die Situation auszunutzen.

Der britische Energiekonzern Shell hat im vergangenen Jahr seinen Gewinn im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Das Unternehmen machte einen Nettogewinn von 42,3 Milliarden Dollar – umgerechnet 38,4 Milliarden Euro. Shell profitierte ebenso wie andere Branchenriesen wie ExxonMobil und Chevron aus den USA massiv von den hohen Energiepreisen im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine. Die Kritik daran hält an.

Shell plc 27.29

Wie ein Shell-Sprecher sagte, ist der Jahresgewinn 2022 der höchste Gewinn, den der Konzern je verzeichnet hat. Im vierten Quartal stieg der Gewinn erneut um 54 Prozent gegenüber dem Vorjahr, vor allem aufgrund der hohen Nachfrage und entsprechender Preise für verflüssigtes Erdgas.

Das Unternehmen kündigte ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar und eine 15-prozentige Erhöhung seiner Dividende für das vierte Quartal an. Insgesamt zahlt Shell für 2022 rund 26 Milliarden US-Dollar an seine Aktionäre aus.

Biden: Konzerne halten die Preise künstlich hoch

Die Rekordgewinne schüren Kritik an den Energiekonzernen. Umweltorganisationen fordern mehr Verantwortung für den Klimaschutz. Greenpeace UK forderte, Shell und andere dazu zu bringen, in einen Klimafonds einzuzahlen. Im Mai führte die britische Regierung eine Sonderabgabe auf außergewöhnliche Energiegewinne ein. Die EU hat zudem einen „begrenzten Solidaritätsbeitrag“ beschlossen.

In den USA kritisierte Präsident Joe Biden die riesigen Gewinne von Chevron und ExxonMobil. Immer wieder warf der Präsident den Unternehmen vor, die Produktion bewusst nicht zu steigern, um die Preise hoch zu halten. Das einzige, was „Big Oil daran hindert, die Produktion hochzufahren, ist ihre Entscheidung, den Aktionären Milliarden zu zahlen, anstatt Gewinne zu reinvestieren“, twitterte Biden als Antwort auf die Veröffentlichung der Jahresergebnisse von ExxonMobil.

Dank der hohen Ölpreise machte der amerikanische Energieriese Exxon Mobil im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn von 59 Milliarden Dollar – umgerechnet 54,5 Milliarden Euro – und verdiente damit 6,7 Millionen Dollar, also 6,2 Millionen Euro, pro Stunde. Finanzchefin Kathryn Mikells hält nichts von einer exzessiven Gewinnsteuer. Diese Abgabe sei das Ergebnis „schlechter Politik“, sagte sie.