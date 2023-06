China Report ist der Newsletter von MIT Technology Review über Technologieentwicklungen in China. Anmeldung um es jeden Dienstag in Ihrem Posteingang zu erhalten.

Shein startet eine Charme-Offensive. Die einst unbekannte chinesische Fast-Fashion-Website ist zunehmend zum Mainstream geworden. Und als Reaktion auf die Vorwürfe der schrecklichen Arbeitsbedingungen lädt das Unternehmen nun US-Influencer zu seinen Aktivitäten in China ein.

Haben Sie bei Shein eingekauft? Das habe ich ein paar Mal getan, und ich bin nicht wirklich stolz darauf. Abgesehen von der universellen Sünde der Fast Fashion – der Überproduktion und dem übermäßigen Konsum von Einwegkleidung – wurde insbesondere Shein vorgeworfen, mit Ausbeuterbetrieben zusammenzuarbeiten, Indie-Designs zu kopieren und sogar Baumwolle aus staatlichen Zwangsarbeitsprogrammen in Xinjiang zu beziehen.

Bis vor Kurzem war das Unternehmen für seine Geheimhaltung bekannt. Shein-Führungskräfte sprachen selten mit Medien, weder in China noch im Westen. Doch im Juni lud Shein sechs US-Mode- und Beauty-Influencer ein, China zu besuchen und seine Einrichtungen zu besichtigen. Sie haben unterschiedliche Followerzahlen, die von 30.000 bis über 1 Million reichen.

Wohin gingen diese Influencer? Laut Social-Media-Beiträgen Sie gingen zu einer namentlich nicht genannten Zulieferfabrik, einem „Innovationszentrum“ von Shein in Guangzhou und einem Vertriebszentrum in der nahegelegenen Stadt Zhaoqing.

Während der gesamten Reise waren die Influencer, zumindest den geteilten Videos und Bildunterschriften zufolge, von der sauberen und modernen Fabrik, dem mit Robotern gefüllten Fließband und den „ehrlichen“ Gesprächen, die sie dort mit den Arbeitern führten, beeindruckt.

„Ich hatte erwartet, dass es in dieser Einrichtung so viele Menschen geben würde, die nur schuften, aber ich war tatsächlich angenehm überrascht, dass viele dieser Dinge Roboter waren. Ehrlich gesagt, alle arbeiteten wie gewohnt, entspannten sich und setzten sich hin. Sie haben nicht einmal geschwitzt“, sagte Destene Sudduth, eine der eingeladenen Influencer, in einem TikTok-Video.

Aber wenn die Influencer beeindruckt waren, waren es andere Social-Media-Nutzer offensichtlich nicht. Nachdem die Nachricht letzte Woche bekannt wurde, machten sich einige über die Influencer lustig und meinten, sie würden von Shein angeführt. Sie sagten, das Unternehmen zeige ihnen eine Modellfabrik, die die typischen Bedingungen nicht genau widerspiegele. Die Gegenreaktion wurde so groß, dass viele der Influencer ihre Beiträge löschten.

Es ist keine Überraschung, dass Shein mit Influencern zusammenarbeitet, um sein Image aufzupolieren. Das Unternehmen steht vor immensen Chancen und Risiken zugleich. Shein spricht schon seit längerem über einen Börsengang. (Derzeit beträgt der Wert 66 Milliarden US-Dollar, ein beeindruckender Betrag, aber weniger als der Höchststand von 100 Milliarden US-Dollar im letzten Jahr.)

Gleichzeitig ist Shein zunehmend von der geopolitischen Volatilität betroffen. In den USA gibt es eine anonym finanzierte Lobbykoalition namens „Shut Down SHEIN“, die derzeit mit Politikern in Washington, D.C. spricht. Politische Gruppen, die größtenteils konservativ eingestellt sind, sehen Shein aufgrund der riesigen Menge an Benutzerdaten, auf die es zugreifen kann, nach TikTok als die nächste Bedrohung für die nationale Sicherheit. Sogar die US-Einfuhrpolitik, auf die Shein setzt, um seine Preise niedrig zu halten – keine Zollsteuer für internationale Pakete im Wert von unter 800 US-Dollar – wird derzeit in Frage gestellt.

Erst in diesem Monat wurde berichtet, dass Shein zum ersten Mal damit begonnen hatte, Washingtoner Lobbyfirmen zu engagieren. Das Unternehmen setzte aber auch auf Mundpropaganda. Das hat in der Vergangenheit für das Unternehmen funktioniert: In seinen Anfängen schickte Shein kostenlose Kleidung an Mikro-Influencer im Westen als Gegenleistung für Bekanntheit, eine Basisinitiative, die langsam zu einer begeisterten Anhängerschaft führte.

Shein hatte wahrscheinlich gehofft, dass dieselbe Strategie erneut funktionieren würde, nur dass sie dieses Mal statt kostenloser Kleidung und Accessoires eine Reise nach China und seinen Fabriken anbot.

Aber leichter gesagt als getan: Das Geschäftsmodell von Shein macht es schwierig nachzuweisen, dass alle seine Zulieferer die gleichen Anforderungen erfüllen. Um eine unglaublich leistungsfähige und reaktionsfähige Lieferkette aufzubauen, arbeitet Shein mit Hunderten kleiner bis großer Textilhersteller in Südchina zusammen. Einige dieser Fabriken lagern ihre Aufträge auch an kleinere Werkstätten aus. Jeder Lieferant ist möglicherweise nur für einige wenige Artikel verantwortlich, die von der Marke verkauft werden.

Einige von Sheins Fabriken sind wahrscheinlich saubere, hochautomatisierte Anlagen, die gute Löhne zahlen, genau wie die, die es den Influencern gezeigt hat. Doch das gilt nicht für die gesamte Lieferkette. Darüber hinaus wurde in dieser Werbung nicht wirklich auf den Vorwurf eingegangen, dass Shein seine Baumwolle aus Xinjiang bezieht, wo Zwangsarbeit dokumentiert ist. Das ist ein viel sensibleres Thema und ein Vorwurf, der für Shein noch schwerer zu widerlegen sein wird.

In der Zwischenzeit wird Shein vielleicht durch diesen Vorfall klar, dass Influencer nicht alles reparieren können. Die Kontroversen werden nicht so schnell verschwinden, und das Unternehmen muss bessere Möglichkeiten finden, seine Geschäftstätigkeit transparent zu machen, wenn es die Anschuldigungen wirklich widerlegen will (und kann).

Glauben Sie, dass Shein sein Image verbessern kann? Teilen Sie mir Ihre Meinung unter mit zeyi@technologyreview.com.

Treffen Sie China

1. Ein angesehener koreanischer Chipexperte wurde wegen Diebstahls von Samsung-Technologie für ein chinesisches Unternehmen angeklagt. (Financial Times $)

2. Konservative US-Politiker wollen gegen die Flut zollfreier Pakete aus China vorgehen. (Assoziierte Presse)

3. Die ungewöhnlich heftigen Regenfälle in Zentralchina in diesem Jahr haben Weizenanbauflächen verwüstet und Chinas Ziele zur Nahrungsmittelautarkie gefährdet. (New York Times $)

4. Der erbitterte Preiskampf bei Elektrofahrzeugen in China macht allen Autoherstellern das Leben schwer. Nio, dem chinesischen Unternehmen, das einst als „Tesla-Killer“ galt, geht es besonders schlecht. (Wall Street Journal $)

5. Das US-Justizministerium führt zum ersten Mal eine strafrechtliche Verfolgung der chinesischen Fentanyl-Lieferkette durch. Vier chinesische Chemieunternehmen und acht chinesische Einzelpersonen wurden wegen des Handels mit Fentanyl-Inhaltsstoffen angeklagt. Zwei Angeklagte wurden im Ausland festgenommen. (NBC-Nachrichten)

6. Obwohl es kein formelles Verbot gibt, haben viele chinesische Graphitexporteure den Export nach Schweden eingestellt, wo das Mineral zur Herstellung von Lithiumbatterien verwendet wird. Die Gründe sind sowohl politischer als auch kommerzieller Natur. (Der Ökonom $)

7. Während China seine Kontrolle über Online-Sprache verschärft, fanden viele verärgerte Benutzer ein neues Zuhause in der Reddit-Gruppe „China_irl“. (Rest der Welt)

In der Übersetzung verloren

Die Ära der fanatischen Online-Shopping-Festivals in China geht zu Ende. Traditionell nehmen alle E-Commerce-Websites in China jedes Jahr an mindestens zwei Shopping-Festivals teil, eines Mitte Juni und das andere Mitte November, bei denen sie darum konkurrieren, die niedrigsten Preise anzubieten und höhere Gesamtverkäufe als je zuvor zu erzielen ( Es ist wie der Cyber ​​Monday in den USA, nur größer und häufiger. Obwohl einige Plattformen angeblich ihre „größte Investition“ überhaupt in die Werbung für die Veranstaltung getätigt hatten, fühlte es sich im Juni dieses Jahres viel ruhiger auf dem Festival an als zuvor. Und keine der Plattformen veröffentlichte ihre gesamten Verkaufsergebnisse.

Die chinesische Zeitschrift Shenran Caijing sprach mit mehreren jungen Käufern darüber, warum sie dieses Jahr das Einkaufsbummel aufgegeben haben. Einige von ihnen waren in der Werbebranche tätig und sahen mit eigenen Augen, wie Marken diese Festivals nutzen, um ihre überschüssigen Lagerbestände abzubauen; andere waren von den spielerischen Werbemechanismen erschöpft, die sie brauchten, um einen mageren Rabatt zu ergattern. Sie haben das Gefühl, dass sie ihre Konsumgewohnheiten wieder in den Griff bekommen, wenn sie nur dann einkaufen, wenn es nötig ist, und wieder in den stationären Handel gehen.

Eine Sache noch

Wir haben alle Twitter-Kämpfe zwischen Leuten gesehen, die zu viel Zeit online verbringen, aber was ist, wenn es zwischen zwei Chatbots passiert? An diesem Wochenende gerieten Truth GPT und LMAO GPT – die von demselben Ersteller eingerichtet wurden, der ChatGPT verwendet, um automatische bissige Antworten zu generieren – in einen 42 Tweets langen Streit, der unangenehm und äußerst kleinlich ist (z. B. darüber zu streiten, wessen Metapher veralteter ist). Ich weiß nicht, ob es ihnen gefallen hat, aber die Hunderten von menschlichen Benutzern, die es gesehen haben, haben es sicherlich genossen.