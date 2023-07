CNN

Drei Grafikdesigner verklagen den chinesischen Fast-Fashion-Riesen Shein wegen angeblich „schwerwiegender“ Urheberrechtsverletzung und Erpressung.

In der Klage, die am Dienstag bei einem kalifornischen Bundesgericht eingereicht wurde, behaupten die Designer, Shein habe exakte Kopien ihrer Entwürfe hergestellt und verkauft. Sie behaupten Shein verwendet „geheime Algorithmen“, um Modetrends zu bestimmen – Algorithmen, von denen sie behaupten, dass sie „nicht funktionieren könnten“, ohne exakte Kopien der Werke von Künstlern zu erstellen.

Die Designer sagen, Shein sei reich geworden, weil er „immer wieder einzelne Verstöße beging“.

In der Klage heißt es, der Fast-Fashion-Einzelhändler habe gegen den Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) verstoßen und behauptet, dass diese Behauptungen angemessen seien, da Shein nicht nur ein einzelnes Unternehmen sei, sondern vielmehr eine „De-facto-Vereinigung von Unternehmen“.

„Hinter dem Shein-Imperium stehen weder Coco Chanel noch Yves Saint Laurent. Vielmehr gibt es ein mysteriöses Tech-Genie, Xu Yangtian alias Chris Xu,, die Klage behauptet.

Unter Berufung auf eine Dokumentation des BBC Channel 4 mit dem Titel „Inside the Shein Machine“ fügt die Klage hinzu: „Wenn man anfängt, dahinter zu blicken, wer das Unternehmen ist, ist es ein großes schwarzes Loch.“

In der Beschwerde wird behauptet, dass die Unternehmensstruktur von Shein offenbare, dass es sich bei dem Unternehmen um eine dezentralisierte Unternehmensgruppe handele, so dass das Unternehmen „Haftungen vermeiden“ und „die Offenlegung grundlegender Informationen vermeiden“ könne.

Ein Shein-Sprecher sagte in einer Erklärung: „SHEIN nimmt alle Ansprüche wegen Verstößen ernst und wir ergreifen schnelle Maßnahmen, wenn Beschwerden von berechtigten Inhabern von Rechten des geistigen Eigentums erhoben werden.“ Wir werden uns energisch gegen diese Klage und alle unbegründeten Ansprüche verteidigen.“

Krista Perry, eine der Designerinnen, die die Klage eingereicht hatte, entwarf einen Entwurf mit dem Titel „Make it Fun“, einen Druck, der ein mehrfarbiges Design um den Satz herum aufweist. Bald darauf, so heißt es in der Klage, sei ihr klar geworden, dass Shein.com Kopien ihrer Entwürfe verkaufte. Nachdem sie sich beschwert hatte, behauptete sie, die E-Mail-Adresse copyright@shein.com habe ihr eine E-Mail geschickt, in der ihr 500 US-Dollar angeboten wurden, was sie ablehnte.

Laut ihrer Seite „Über uns“ sagt Shein, dass das Unternehmen zum Start nur 100 bis 200 Stück jedes Modells produziert.

Diese geringen Mengen seien beabsichtigt, heißt es in der Klage: Auf diese Weise könne Shein, bevor er weitere Teile herstelle, sehen, ob sich jemand über ein gestohlenes Design beschwere.