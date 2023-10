Am Eröffnungstag des Fast-Fashion-E-Commerce-Riesen Shein, der am Donnerstag, den 19. Oktober 2023, im Forever 21 in der Ontario Mills Mall in Ontario ein stationäres Pop-up veranstaltet, laufen Käufer an Werbeanzeigen vorbei.

Eine Schlange von Käufern erhält die erste Gelegenheit zum Einkaufen am Eröffnungstag des Fast-Fashion-E-Commerce-Riesen Shein, der am Donnerstag, den 19. Oktober, im Forever 21 in der Ontario Mills Mall in Ontario ein stationäres Pop-up-Fenster veranstaltet. 2023.

Die Partnerschaft hat es Shein ermöglicht, seine unzähligen preisgünstigen Kleidungsstücke in den Einzelhandelsgeschäften von Forever 21 zu verkaufen, was dem Unternehmen geholfen hat, eine breitere Kundenbasis zu erreichen und seine Waren persönlich zu präsentieren.

Jetzt kann Forever 21, das vor allem für seine Einkaufszentren bekannt ist, Sheins digitale Kompetenz und seinen riesigen Kundenstamm nutzen, um seine E-Commerce-Fähigkeiten zu steigern und seine Online-Präsenz zu erweitern.

Während die Partnerschaft darauf abzielt, den Umsatz beider Marken anzukurbeln, dient sie auch größeren Zielen.

Shein, das angeblich einen US-Börsengang prüft, hat daran gearbeitet, seinen Ruf zu bereinigen und Vorwürfe zurückzuweisen, dass es in seiner Lieferkette Zwangsarbeit einsetzt, US-Zollgesetze ausnutzt und Designs von unabhängigen Künstlern stiehlt. Das Unternehmen sieht sich zunehmendem Druck von Gesetzgebern und Regulierungsbehörden ausgesetzt, die auch Bedenken hinsichtlich der Verbindungen von Shein zu China haben, dem Land, in dem das Unternehmen gegründet wurde und in dem seine Lieferkette hauptsächlich angesiedelt ist. Das Unternehmen hat verschiedene Anstrengungen hervorgehoben, die es unternommen hat, um diese Probleme zu beheben.

Durch die Partnerschaft mit Sparc bekommt Shein seine Kleidung nicht nur in Einkaufszentren, sondern hat nun einen mächtigen Verbündeten an seiner Seite, der dazu beitragen könnte, das Unternehmen in den Augen der US-Aufsichtsbehörden zu legitimieren und Bedenken der Gesetzgeber zu zerstreuen.

Für Forever 21 hilft die Partnerschaft mit Shein dem Einzelhändler, die Relevanz zurückzugewinnen, die er einst Mitte der 2010er Jahre hatte, und jüngere Kunden zu gewinnen, die eher online als in Einkaufszentren einkaufen.

„Sheins innovativer Ansatz zur Interaktion mit Verbrauchern gibt ihnen die Möglichkeit, Trends schnell zu liefern. In einer sich entwickelnden Einzelhandelslandschaft, in der digitale Interaktion zum Eckpfeiler des E-Commerce geworden ist, hat Shein eine Vorreiterrolle bei der Neudefinition der Art und Weise übernommen, wie Marken mit Verbrauchern in Kontakt treten.“ Das sagte Jamie Salter, der Gründer und CEO von Authentic, in einer Pressemitteilung. „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit SHEIN, da diese Zusammenarbeit perfekt in unsere Vertriebsstrategie für die neuen Schlüsselmärkte der Marke passt.“