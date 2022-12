Shehnaaz Gill teilt einen emotionalen Beitrag für Sidharth Shukla sagt; ‚Ich werde dich wiedersehen‘ [Watch Video]

Am heutigen Geburtstag des Schauspielers Sidharth Shukla erinnerte sich sein bester Freund Shehnaaz Gill an ihn, postete ein Bild von ihm und schrieb auf Instagram: „Ich werde dich wiedersehen“. Schau Video.

Shehnaaz Gill teilt einen emotionalen Beitrag für Sidharth Shukla: Am heutigen Geburtstag des Schauspielers Sidharth Shukla erinnerte sich sein bester Freund Shehnaaz Gill an ihn, postete ein Bild von ihm und schrieb auf Instagram: „Ich werde dich wiedersehen“. Es wurde gemunkelt, dass beide miteinander ausgehen. Wir alle haben ihre Beziehung im Haus von Bigg Boss gesehen. Sie waren während der Bigg Boss 13-Staffel zusammen. Beide haben eine perfekte Verbindung. Nach Bigg Boss drehten beide viele Musikvideos. Sehen wir uns das Video an, um ein vollständiges Bild zu erhalten. Schau Video.