Tottenham Hotspur werd voor het tweede jaar op rij uit de FA Cup gedumpt door oppositie in het kampioenschap nadat Iliman Ndiaye Sheffield United naar een 1-0 overwinning in de vijfde ronde op Bramall Lane had gestuurd.

Op de dag precies een jaar geleden sinds ze met dezelfde score werden verslagen in Middlesbrough, bezweek Spurs opnieuw voor een team in de divisie onder hen na een slap optreden in South Yorkshire.

Nadat ze Harry Kane op de bank hadden gestart, raakten ze achter bij Ndiaye’s opener in de 79e minuut en konden ze geen weg terug in de wedstrijd vinden.

De trofee-droogte van Spurs duurt nu langer dan 15 jaar en ze hebben nu voor het vierde achtereenvolgende jaar de belangrijkste binnenlandse bekercompetitie in de vijfde ronde verlaten.

Met Antonio Conte nog steeds in het buitenland terwijl hij herstelt van een galblaasoperatie, zal de manager een deel van het luchtafweergeschut voor deze nederlaag ontwijken, maar met zijn toekomst nog in de lucht, neemt de druk op hem toe in de aanloop naar een crisisperiode in de Premier League en de Champions League.

Het was een glorieuze avond voor de Blades, die voor de derde keer in vier jaar tijd de laatste acht bereikten en nu één overwinning verwijderd zijn van Wembley, dat hun promotiecampagne in het kampioenschap aanvult.

Deze wedstrijd had alle kenmerken van die avond op Teesside voor Spurs, maar ze kozen er toch voor om Kane op de bank te laten.

Afbeelding:

Harry Kane vervangt Richarlison





Spurs zijn notoir trage starters dit seizoen en waren dat opnieuw in een grotendeels vergeetbare eerste 20 minuten.

Lucas Moura, die zijn eerste start maakte sinds november, verspeelde een goede opening toen een verdwaalde pass van Sheffield United hem binnenspeelde, maar nadat hij het strafschopgebied was binnengereden, bleef hij hangen en kon geen man vinden.

De dominantie van de Spurs begon te groeien en Richarlison, beginnend als nummer negen, kreeg een goede kans, maar schoot over terwijl Moura een verkeerd geraakte voorzet van de lat zag glijden.

Ondanks al hun controle had de Premier League-ploeg aan de rust met een achterstand naar binnen moeten gaan.

Pierre-Emile Hojbjerg kreeg zijn kopbal helemaal verkeerd terug bij doelman Fraser Forster en Ismaila Coulibaly kneep erin, maar terwijl Billy Sharp schreeuwde om een ​​vierkante pass, mikte hij een schot in het zijnet.

Spurs begon doelbewust aan de tweede helft en Ivan Perisic wierp een hoekschop over terwijl Son Heung-min het doel niet kon vinden nadat hij ruimte voor zichzelf had gecreëerd aan de rand van het strafschopgebied.

Maar ze konden het momentum niet vasthouden en de gastheren begonnen meer in de wedstrijd te komen.

Zelfs de introductie van Kane hielp de Spurs niet om hun enthousiasme terug te krijgen, want Pedro Porro krulde breed nadat Hojbjerg’s lange bal hem wegstuurde.

Naarmate de tweede helft vorderde, leek het duidelijker hoe de wedstrijd zou verlopen, en dat gebeurde 11 minuten voor tijd.

Een slordige verdediging van Sanchez en Porro zorgde ervoor dat Ndiaye zich vrij in het strafschopgebied kon wurmen en hij schoot een laag schot op de eerste paal, wat Forster niet in veel glorie dekte.

Tottenham moest tot diep in de blessuretijd wachten om een ​​kans te grijpen om de gelijkspel in verlenging te sturen, maar Kane kopte op onverklaarbare wijze de voorzet van Perisic over en United slaagde erin.

Wat is het volgende?

Sheffield Verenigde zijn terug in Championship-actie wanneer ze Blackburn op zaterdag om 12.30 uur bezoeken, live verder Sky Sports Voetbal.

Wolven gastheer Tottenham bij Molineux in de Premier League op zaterdag om 15.00 uur.