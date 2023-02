Shawn Mendes wordt openhartig over een recent hoofdstuk in zijn leven.

De zanger van “Stitches” dacht er onlangs over na om de rest van zijn contract te annuleren Wonder World Tour om prioriteit te geven aan zijn geestelijke gezondheid. Terugkijkend op de maanden die volgden nadat hij die beslissing had genomen, vertelde Shawn dat het geen gemakkelijke reis was.

“Het proces was erg moeilijk”, vertelde hij De Wall Street Journal 20 februari. “Veel therapie doen, veel proberen te begrijpen hoe ik me voelde en waardoor ik me zo voelde. En dan het werk doen om mezelf te helpen en te genezen. En ook leunend op mensen in mijn leven om een beetje helpen.”

Terugkijkend op zijn persoonlijke ervaring met geestelijke gezondheid, merkte Shawn op dat hoewel het “veel werk” was, de afgelopen anderhalf jaar “het meest opzienbarende en meest groeiende en mooie en rechtvaardige genezingsproces van mijn leven” opleverde.

“Ik ben ook heel dankbaar voor alle mensen die zo accepterend en liefdevol en vriendelijk en begripvol waren”, merkte hij op. “En het deed me echt zien hoe cultuur echt een punt begint te bereiken waar geestelijke gezondheid echt een prioriteit wordt.”