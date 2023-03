Er is niets houdbaar Shawn Mendes terug van het aanpakken van geruchten over zijn liefdesleven.

Bijna een maand nadat hij voor het eerst werd gespot met collega-zanger Sabrina Timmermanzette de muzikant “Señorita” het record recht op hun relatiestatus.

“We zijn niet aan het daten”, zei hij in een interview op 17 maart met de in Nederland gevestigde publicatie RTL Boulevard. Shawn, die schittert in de modecampagne van Tommy Hilfiger, ging het gesprek wegleiden van de Meisje ontmoet wereld aluin, de interviewer vertellend dat ze zich moesten concentreren op het spreken over zijn werk met het merk “meer dan Sabrina.”

Hij voegde er met een glimlach aan toe: “Maar bedankt!”

Het internet is al een tijdje in de war door speculaties over romantiek tussen Shawn, 24, en Sabrina, 23. Het begon allemaal in februari, toen het paar samen werd gezien tijdens een wandeling in Los Angeles.

Shawn en Sabrina, die beide artiesten zijn onder Island Records, werden vervolgens gefotografeerd terwijl ze een albumreleasefeest achterlieten Miley Cyrus‘ Eindeloze zomervakantie op 9 maart. Ze behoorden ook tot de sterren die neerdaalden Vanity beurs’s jaarlijkse Oscars-afterparty op 12 maart, hoewel ze tijdens het evenement afzonderlijk op de rode loper werden gefotografeerd.