Hij voegde eraan toe: “En dan het werk doen om mezelf te helpen en te genezen. En ook leunend op mensen in mijn leven om een ​​beetje te helpen.”

Maar voordat Shawn een stap terug deed van muziek, bracht hij zijn laatste single “When You’re Gone” uit, uitgebracht in maart 2022, en beschreef zijn breuk met Camila Cabello.

“Veel van de dingen die ook zo zijn, resoneren in de tekst voor mij is als, oh, fk, weet je, je realiseert je niet, zoals, als je het uitmaakt met iemand, je alsof je denkt dat het het juiste is om te doen, realiseer je je niet al deze dingen die erna komen”, herinnert hij zich in een Instagram-video. “Zoals, wie moet ik bellen als ik in een paniekaanval zit? Wie moet ik bellen als ik zo van, f-koning, op het randje ben?”

Shawn voegde eraan toe dat de realiteit was ingezonken: “Het is alsof, oh, ik sta er nu alleen voor. Nu heb ik het gevoel dat ik er eindelijk alleen voor sta, en dat haat ik. Dat is mijn realiteit, weet je ?”