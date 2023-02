Spoiler alert: de vibes waren Goed.

Vier maanden na de geïmproviseerde marathondatum verhuisde Johnson naar Tennessee, waar het getrouwde paar van bijna zeven jaar nu woont met dochter trok3 en zoon jet, 18 maanden. East zei dat hij zich aangetrokken voelde tot haar bedachtzaamheid, haar nederige aard en de glimlach die ‘me elke keer weer krijgt’. Voor Johnson was het het feit dat ze haar paardenstaart als het ware los kon laten.

“Ik was zo’n perfectionistische mensentrekker, ik had het gevoel dat ik mezelf niet kon zijn in de wereld”, herinnert ze zich. “Andrew was zo vol leven en kon het niet schelen en ik had het gevoel dat ik echt mezelf kon zijn bij hem.”

Vervolgde de atleet: “Hij gaf me het gevoel dat ik meer zelfvertrouwen kon hebben en dat vond ik geweldig. En zo veel dingen.”