Het debat, onderdeel van de begrotingsonderhandelingen in Albany, plaatst Sharpton tegenover NAACP NY-president Hazel Dukes, die het verbod steunt vanwege het hoge percentage longkanker in de zwarte gemeenschap. Tot nu toe lijkt het erop dat de kant van Sharpton zal zegevieren in wat een voorbode zou kunnen zijn van de komende strijd rond een soortgelijk verbod voorgesteld door de Food and Drug Administration van president Joe Biden.

“Het is een goed wetsvoorstel met slechte gevolgen”, zei Garners moeder, Gwen Carr, activist voor rassenrechtvaardigheid, vorige week tijdens een bijeenkomst op het stadhuis. Ze gelooft dat het verbod de ondergrondse markt voor onbelaste sigaretten zou vergroten en zou leiden tot meer politiecontroles in gekleurde gemeenschappen.

“Ze zeggen dat het alleen een civielrechtelijke straf zal zijn,” zei Carr over het voorstel van Hochul om detailhandelaren te beboeten die gearomatiseerde tabak verkopen, maar niet individuen die het kopen. De gemeenteraad heeft een begeleidend wetsvoorstel ingediend.

‘Toen mijn zoon werd vermoord, was dat alles wat had moeten zijn – een civielrechtelijke straf. Maar hij betaalde het met zijn leven. We weten dat het niet zoiets is als: ‘Het is gewoon burgerlijk, ze gaan aardig spelen.’”

Een officier van de NYPD zette Garner in 2014 in een fatale wurggreep tijdens een hardhandig optreden tegen mensen die onbelaste sigaretten verkochten. Het wetsvoorstel van Hochul zou inderdaad toestaan ​​dat regionale gezondheidsafdelingen contracten sluiten met politieambtenaren om het verbod af te dwingen, maar agenten zouden alleen boetes uitdelen, geen arrestaties verrichten.

Activiste Gwen Carr, wiens zoon Eric Garner werd vermoord door een politieagent van de New Yorkse politie die een illegale wurggreep gebruikte om haar zoon in 2014 te arresteren, heeft zich uitgesproken tegen een verbod op gearomatiseerde sigaretten in de staat. | Noah K. Murray/AP Foto

Als het wetsvoorstel zou worden aangenomen, zou New York na Californië en Massachusetts de derde staat worden die menthol verbiedt. Volgens de federale Centers for Disease Control and Prevention kunnen de gearomatiseerde sigaretten gemakkelijker te roken, verslavend en moeilijker te stoppen zijn.

Zwarte New Yorkers vormen volgens de CDC 85 procent van de mentholrokers. Gearomatiseerde sigaretten zijn goed voor bijna 40 procent van alle tabaksverkopen in het hele land en 378.000 voortijdige sterfgevallen tussen 1980 en 2018, aldus de CDC.

Tabaksbedrijven richten zich al lang op zwarte consumenten, van het steken van reclamegeld in tijdschriften als “Ebony” tot het financieren van burgerrechtengroepen, waaronder Sharpton’s National Action Network.

Maar het geld dat werd besteed aan zwarte lobbyisten in Californië, die ook de dood van Floyd en Garner noemden in hun campagnes tegen het verbod, slaagde er niet in een maatregel uit 2020 te verslaan die gearomatiseerde tabak verbood. Kiezers verwierpen vorig jaar een volgend stembiljet om de wet ongedaan te maken. De nederlaag weerhield Sharpton er niet van om het FDA-verbod aan te vallen dat op federaal niveau in behandeling is, en zei dat het “bestaande, sudderende problemen rond raciale profilering zou verergeren”.

Leiders als Sharpton, met zijn in Harlem gevestigde National Action Network, en Carr wiens zoons dood op Staten Island leidde tot een nationale beweging tegen politiegeweld, hebben een te grote invloed in New York.

“Mensen luisteren, en ze luisteren omdat Gwen Carr deze verschrikkelijke tragedie in haar familie had en een stem was”, zei David Paterson, de eerste zwarte gouverneur van New York, in een interview.

Paterson is voorstander van het wetsvoorstel en beschrijft tabaksgerelateerde sterfgevallen als een ‘gezondheidscrisis’. Maar hij denkt nog steeds dat Sharpton en Carr, die dichtbij zijn, hun zorgen effectief hebben verspreid.

‘Ik moet toegeven dat ik, als dominee Sharpton en Gwen Carr er niet waren geweest, niet eens aan de neveneffecten had gedacht,’ zei hij.

Hun betrokkenheid heeft ook geleid tot spanningen met andere zwarte leiders, die meestal aan dezelfde kant staan ​​als het gaat om raciale rechtvaardigheid.

NAACP NY’s Dukes en voormalig regionaal directeur van het National Action Network, ds. Kirsten John Foy, leidden vorige week een bijeenkomst door het hoofdkwartier van de NYPD ter ondersteuning van het verbod, minder dan een uur na Carr’s anti-verbodsdemonstratie in het nabijgelegen stadhuis.

‘Ik heb samen met dominee Foy in de gevangenis gezeten om de politie ter verantwoording te roepen. Waarom zou ik, op deze leeftijd en in deze tijd, de politie naar mijn gemeenschap halen, wetende welke tragedies zich hebben voorgedaan?” Dukes, 90, zei.

Foy voegde eraan toe: “Grote tabak heeft gelogen tegen mensen zoals mijn vriend Gwen Carr, ze hebben aan de andere kant gelogen en gezegd dat je de status-quo moet accepteren, want zo niet, dan komt de slechte politie en gaan ze om je te krijgen.”

Hazel Dukes, een lange tijd leider van de NAACP, heeft zich uitgesproken voor een verbod op gearomatiseerde sigaretten en zei dat dit de gezondheid van minderheidsgemeenschappen zou helpen. | Seth Wenig/AP Foto

Carr zei in een interview dat ze geen geld van de tabaksindustrie heeft ontvangen. “Niemand betaalt me ​​om iets te doen. Ik doe gewoon wat ik voel dat goed is’, zei ze.

Sharpton wees meerdere interviewverzoeken af. Een woordvoerder, Rachel Noerdlinger, wil niet zeggen of zijn organisatie NAN nog steeds tabaksfinanciering accepteert, maar wees erop dat de voormalige burgemeester van New York, Michael Bloomberg, die anti-rookinspanningen steunt, ook doneert aan Sharpton.

“NAN is ondubbelzinnig tegen roken, maar maakt zich grote zorgen over de onbedoelde gevolgen, zoals ds. Al Sharpton in het verleden heeft uitgedrukt,” zei Noerdlinger. “Ds. Sharpton heeft 127 afdelingen in 35 staten en hij komt niet altijd opdagen voor lokale kwesties. De nationale president van NAACP evenmin.’

Terwijl Dukes, een voormalige nationale president van NAACP, en Foy werden vergezeld door tientallen anti-tabaksadvocaten, telde de groep van Carr bijna 10 mensen.

De broer van George Floyd, Philonise Floyd, en zijn vrouw, Keeta, vlogen vanuit hun huis in Houston naar New York om zich bij Carr te voegen bij de rally. Philonise Floyd stapte snel over van opmerkingen tegen het verbod naar de George Floyd Justice in Policing Act die nieuw leven werd ingeblazen in het Congres na de dood van Tire Nichols, die in januari dodelijk werd geslagen door de politie van Memphis.

Floyd beriep zich op voormalig vertegenwoordiger Kendrick Meek (D-Fla.) als ondersteuner van de wet die tot doel heeft racisme en het gebruik van geweld op politiebureaus uit te bannen. Reynolds American, het bedrijf achter het populaire mentholsigarettenmerk Newport, betaalde Meek om te lobbyen tegen het verbod in Californië en de FDA, volgens de Los Angeles Times.

Dukes legde vorige week tijdens een bijeenkomst in het Capitool uit waarom ze aannam dat Sharpton deze keer niet vooraan stond tegen het verbod.

“Ik denk dat dominee Sharpton hoort over de sterftecijfers en er waarschijnlijk opnieuw over nadenkt”, zei ze in een interview na het evenement. Volgens de Lung Cancer Research Foundation hebben zwarte mannen 10 procent meer kans om aan longkanker te overlijden dan hun blanke tegenhangers.

Tijdens de bijeenkomst in Manhattan, een paar dagen later, vertelde Dukes aan POLITICO dat ze “gesprekken voerde” met Sharpton en Carr over het veranderen van hun standpunt.

Paterson zei dat de onenigheid tussen de leiders op het gebied van burgerrechten eigenlijk aangeeft hoeveel politieke macht de zwarte gemeenschap de afgelopen decennia in New York heeft verworven.

“Jaren geleden, toen soortgelijke problemen zich voordeden, was er het gevoel dat we bij elkaar moesten blijven, anders zou niemand ons horen”, zei hij.

Dukes erkende dat het wetsvoorstel te kampen heeft met sterke tegenstand in de wetgevende macht, waar het onwaarschijnlijk is dat de Senaat en de Algemene Vergadering het voorstel zullen opnemen in hun eigen begrotingsprioriteiten die deze week uitkomen.

Hochul heeft aangegeven dat ze zal blijven aandringen op de maatregel in de definitieve begrotingsovereenkomst – waar ze de macht van de staat zou hebben om te proberen het verbod op te nemen.

“Waar we ons zorgen over maken, zijn de zeer verslavende eigenschappen van menthol, omdat het meer kalmerende ingrediënten bevat die het gemakkelijker maken om meer te roken”, vertelde ze eerder deze maand aan verslaggevers. “En het is meer een aantrekkingskracht op jonge mensen om te beginnen op het pad van een levenslange rookverslaving.”

Mary Bassett, de voormalige gezondheidscommissaris van de staat en een lange tijd voorstander van het verbod, zei in een interview dat ze hoopvol was over het lot ervan. Ze merkte op dat de angsten van Carr niet zijn uitgekomen in staten waar mentholverboden van kracht zijn.

“We hebben een voorbeeld in Massachusetts waar het geen aanleiding heeft gegeven tot de zorgen, legitieme zorgen die zijn geuit over het potentieel voor meer politie-ontmoetingen”, zegt Bassett, een arts die nu het Center for Health and Human Rights van Harvard University leidt .

Anna Gronewold heeft bijgedragen aan dit rapport.